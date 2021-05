Real España pierde para el resto del Clausura 2021 al mexicano Omar Rosas por una fisura de mandíbula

Malas noticias para el Real España. El entrenador mexicano Raúl ‘Potro’ Gutiérrez ha anunciado una sensible baja para el equipo en lo que resta del Clausura 2021 de la Liga Nacional.



Durante la conferencia de prensa posterior al enfrentamiento ante Olimpia por la ida de la Final de Grupos, el estratega aurinegro confirmó la lesión de Omar Rosas, atacante azteca conformaba la dupla ofensiva de La Máquina a Ramiro Rocca en el campeonato.



Rosas de 27 años sufrió una fractura de mandíbula en un fuerte choque durante la semana, y esta ocasionó una fisura de mandíbula la cual le tendrá alejado de actividad por al menos tres semanas, perdiéndose así la etapa final del torneo en Liga Nacional.





“Él tuvo un choque muy fuerte durante la semana, provocándole una fisura en la mandíbula. Evidentemente queda fuera de este torneo. Estará listo hasta en 20 días para poder retornar a la actividad”, reveló el técnico Gutiérrez.



Omar sumó 3 goles en el campeonato local con Real España, siendo dos de cabeza y uno de pierna diestra. Sus víctimas fueron Marathón (2-2), Vida (2-3, triunfo auriengro.) y UPNFM (1-1).



“Por dos centímetros más al costado no me quiebro totalmente la mandíbula. Estoy apesarado porque estos son los tipos de partidos que no quiere perderme”, contó Rosas al camarógrafo de DIEZ.