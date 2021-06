Ambición imparable: Olimpia ya planifica construir un complejo deportivo en La Ceiba para buscar nuevas joyitas  

El León sigue expandiendo su dominio por el territorio nacional y no solo desde lo deportivo, también agranda su legado desde lo institucional.



Con la inauguración de del centro de alto rendimiento José Rafael Ferrari que está programado para el próximo mes, el conjunto blanco mira así materealizado un proyecto soñado que le dará muchos beneficios desde lo deportivo.



Sin embargo, la ambición del equipo más grande del país no termina ahí: La directiva del Albo ya visualiza la construcción de un centro de entrenamiento en la ciudad de La Ceiba, esto con el fin de expandir, nutrir y equipar de mejor manera al cuerpo técnico y de desarrollo de jugadores que actualmente se encuentra en esa zona y que está bajo la dirección del director técnico Francisco "Chico" Pavón.



El trabajo de Pavón, contratado por el club en diciembre de 2018, consiste en un programa de escauteo y desarrollo de talentos entre las edades de 14-18 años para luego, que los mejores calificados, se puedan unir a las reservas del cuadro merengue en Tegucigalpa.



El vicepresidente del club, Osman Madrid, recientemente estuvo en la ciudad de La Ceiba observando el trabajo realizado por Pavón y su grupo de trabajo y, a la vez, comenzó a visualizar los terrenos que el club tiene cerca de Emisoras Unidas en la ciudad de La Ceiba.



Josman Figueroa, Kevin Guity, José Raúl García, Maynor Arzú (sobrino de Maynor Figueroa) entre otros han sido algunos de los jugadores que fueron identificados por "Chico" Pavón en La Ceiba y que actualmente ya se encuentran en la capital del país trabajando con reservas especiales.



Es de esta manera que Olimpia no descansa, el tricampeón nacional sigue ambicioso por seguir creciendo dentro y fuera de la cancha.