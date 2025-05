¡16 clubes siguen en la lucha! Así se jugarán los octavos de final de la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Honduras

Se enfrentarán Fénix Sports vs Motagua, FC Zamora vs CD Under, AD Soledad vs Olimpia, Imprenta Dania vs Universidad, CD Santos vs AD Tigres.

También se medirán en los cruces CD Lobas UPNFM vs Marathón La Prensa, Policía Nacional vs Broncos y CD Tecas vs Rosalilas. Cada club notificará el día, horaria y sede para sus respectivos juegos.

La primera ronda de la competencia femenina contó con 33 equipos participantes de todo el país con el respectivo aval de la Federación de Fútbol de Honduras, FFH.

El torneo estuvo dividido en su primera fase en cuatro grupos: Zona Centro (Tegucigalpa, Olancho y Choluteca), Zona Valle Central (Comayagua, La Paz), Zona Occidente (Santa Bárbara) y Zona Norte (Cortés, Colón, Yoro).

CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL

Fénix Sports vs Motagua

FC Zamora vs CD Under

AD Soledad vs Olimpia

Imprenta Dania vs Universidad

CD Santos vs AD Tigres

CD Lobas UPNFM vs Marathón La Prensa

Policía Nacional vs Broncos

CD Tecas vs Rosalilas