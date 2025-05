Es oficial. La Liga Nacional de Honduras reveló lo cinco silbantes que impartirán justicia en la última y decisiva jornada 18 del torneo Clausura 2025.

Esta fecha tiene el trascendental encuentro entre Juticalpa FC vs Real Sociedad, el cual definirá el descendido a segunda división. No obstante, si el juego termina empatado habrá dos duelos extras por el no descenso.

La Comisión Nacional de Arbitraje decidió darle esta responsabilidad al capitalino Nelson Salgado, quien es uno de los árbitros con mayor experiencia en el ruedo catracho.