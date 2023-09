Agustín Auzmendi y su enojo tras ser preguntado por la falta de gol con Motagua: “Instalan cosas que no tienen sentido”

“Estamos muy contentos, necesitábamos este triunfo para arrancar con pie derecho, así que contento por el gane y por cómo se entregó el equipo”, dijo en entrevista a Mi Pasión.

“El equipo mostró un gran carácter cuando nos costó tener un poco la pelota, estos partidos se ganan así, con carácter”, agregó.

Sobre si le está costando marcar goles, Auzmendi respondió de la siguiente manera: “Vengo de convertir dos goles, en el anterior no me tocó, no entiendo por qué tanta la dicha que tienen ustedes contra mí con el tema de los goles porque vengo de convertir dos goles en dos partidos, así que es el primer partido que no convierto, yo estoy tranquilo, ustedes son los que instalan esas cosas que no tienen sentido”.