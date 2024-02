Olancho FC presenta a Alexander López: Dorsal que usará y confiesa por qué firmó con Potros en la Liga Nacional de Honduras

El exjugador del Alajuelense también reveló cómo se dio su fichaje por Olancho FC, la motivación que le da vestir los colores olanchanos y, ¿qué dijo de Olimpia?

- LO QUE DIJO ALEX LÓPEZ -

¿Cómo traduce este momento en su regreso al fútbol hondureño?

Es maravilloso el poder estar aquí, el sabe que no tiene que limitarse es algo que Dios siempre me ha dado la oportunidad de poder pedirle, nunca me ha limitado, el poder estar aquí es un reto en mi carrera futbolística, porque este equipo va para grandes objetivos, el país tiene sus equipos tradicionales, pero confiamos que Olancho va a ser un equipo tradicional en la Liga Nacional.

La motivación de jugar con un equipo que siempre entra a la liguilla

El que esta institución llegue a una final jugando bien y el poder competir internacionalmente, creo que son de las motivaciones que uno como futbolista busca, no es un equipo que solo le gusta estar en el torneo, le gusta competir, es bonito saber que estuvieron a un paso de ser campeones en un torneo que compitieron ante Olimpia, se puede decir que Olimpia es el más grande del país, pero en esa final se demostró que hasta el último minuto tuvieron que luchar para lograr el objetivo.