Amado Guevara se pronuncia sobre la posibilidad de dirigir al Motagua y se “considera” para tomar la selección de Honduras

“Yo te digo, todo mundo sabe mi sentimiento al Motagua, ahí nací crecí e hice mi carrera. ¿Que si a mi me gustaría?, me gustaría, pero esa es una decisión de los directivos, ellos son los que mandan”, indició Amado .

“La idea es retomar la carrera (de entrenador) otra vez, me han hablado y he tenido varias ofertas en Honduras y otros países. Estaba esperando el tiempo y ahora que ya lo tenemos nos sentaremos a escuchar un proyecto interesante”, dijo en primera instancia el eterno capitán del Ciclón Azul .

“Tras el proceso con Pinto, decidimos con mi esposa darle prioridad a la familia luego de tres años intensos, a mis hijos los miraba por horas. Me gustaría aportarle a la selección, con todo el gusto le aportaría pero creo que en mi rama mejor, yo en lo personal me he preparado como entrenador y si yo le puedo apoyar a las selección de Honduras como entrenador si estoy dispuesto”, puntualizó El Lobo.