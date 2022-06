Ángel Tejeda, el héroe del título 18 de Motagua: “Contra Real España fue el partido de mi vida”

Su perro Morro no se perdió la entrevista donde confesó del motivo de gritar muy eufórico el gol contra su exequipo, Real España, y su no presencia en la Selección de Honduras.

LA ENTREVISTA:

¿Es justo campeón Motagua?

La verdad que sí, fuimos un equipo que comenzamos con triunfos, pasaron cosas que pasan en el fútbol, nadie creía en nosotros. En el día a día lo llevamos, llegó el cambio de profesores, la Tota, Bertani y Leo fueron fundamentales para levantar al equipo.

¿Qué satisfacción sientes al ser campeón con tres equipos: Motagua, Real España y Honduras Progreso?

Me llena mucho de orgullo, me felicito a mí mismo. Creo que en el Honduras fue el torneo donde estuve todos los partidos, en Real España pase momentos difíciles, espero y no bajo la cabeza, le pido a Dios fortaleza, hice el gol del trofeo y muy contento. Son cosas que pasan en el fútbol, a pesar que no tuve mucha continuidad, me quedé con las palabras de la Tota en un Vida-Motagua que el profe Fernando Mira me dijo que me quería nuevamente en el equipo y Tota le dijo ‘dejámelo que lo quiero para la final’. Yo pensé en hacer un gran partido. Hice un gran partido, venía sin ritmo, gol y dos asistencias, para mí es el mejor partido que he jugado en mi vida, fue lindo, me la creí. Mi pensamiento fue devolverle el título a Motagua.

¿Fue un torneo atípico?

Los tres técnicos que llegaron dieron su granito de arena, con Diego hicimos partidos buenos y hay ciclos que se cumplen, dejó un gran legado, muchos títulos. El profe Nene le gustaba mucho jugar con el balón y hacer goles. Llegó la Tota, persona seria, segura de lo que quiere junto a Bertani.

¿Eres un jugador de finales? casi siempre eres clave en estos partidos.

Eso es lindo, creo que Dios es esa parte me bendice. Llegar a esos juegos y con las ganas de hacer goles, jugás la final y dices... ‘Y si hago este gol’. Yo le digo a mis compañeros que me gusta hacer goles bonitos, me gusta que mi familia disfrute de ellos.

¿Qué cambiaste para madurar dentro del campo?

Han sido muchas cosas, con el tiempo uno se va dando cuenta de las amistades, aprendes a elegirlas, quién te puede ayudar cuando estás mal. Pero de cada quien se aprende. Uno va madurando que tienes que ser ejemplo para los niños, de tus padres, quienes siempre te dan consejos. Mis padres nunca me han dejado. He madurado mucho, me cuido y trato de hacer las cosas correctamente.