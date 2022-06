Marcelo Santos y su confesión tras defenderse de un aficionado en la final: “Le solté un puñetazo, no me iba a dejar”

Usted llega a Motagua en 2017 y desde ese entonces se ha convertido en un referente, sin embargo muchos critican que usted siempre juega de titular con cualquier técnico.

Gracias a Dios desde que llegué a Motagua con el profesor Diego Vázquez se ha me dado la oportunidad de jugar, he tenido la confianza de jugar la mayor cantidad de partidos y en ser titular. Y como usted lo dice... con cualquier técnico, había llegado el “Nene” Obando, luego el profe Medina, con la Selección, en el Vida... bueno eso se resume en trabajo que hago. He sido del agrado de los técnicos y he sido titular, esto es producto de mi trabajo y de mi entrega. Tal vez a la gente no le gusta mi forma de jugar, pero en los entrenamientos y en los partidos he dado lo mejor de mí y eso les gusta a los técnicos. Soy entregado con mi trabajo.

Ha sido como el gato...siempre cae parado

Ja, ja, ja se podría decir que sí.

Al momento de la invasión de los aficionados en el estadio Olímpico me llamó la atención la pelea que tuvo con uno de los integrantes de la barra del Real España

Es que en ese momento...cuando el árbitro pita yo me tiré al suelo. Cuando tengo mis manos en mi rostro le doy gracias a Dios, estaba cansado y me tiré al suelo como dos minutos. Luego veo que viene toda la afición de Real España, luego me levanté y uno de ellos me dijo que me quitara la camisa, me la jaló, luego yo le bajé las manos y me tiró un manotazo. Yo me lo esquivé el manotazo, y le conecté un puñetazo. Se lo conecté en la cara y en eso vi que venían encima de mí, pero hubo alguien de nosotros de seguridad de Motagua y me llevó al camerino. Fue un momento rápido. Yo reaccioné producto de un manotazo y no me iba a dejar.