Auzmendi confirma si está al 100% de su lesión y habló de Diego Vázquez: “Motagua tiene la obligación de estar en semis”

“La verdad me he recuperado bien, una molestia muscular que gracias a Dios no ha sido nada grave, estoy contento por poder estar de nuevo”, comentó.

Se le consultó si está al cien por ciento tras sus molestias o no y esto respondió: “Estoy bien y con ganas de jugar. De ser titular, pues eso será decisión del profe, siempre voy a estar a la disposición mientras esté bien”.

Al atacante argentino le preguntaron sobre qué tanto cambia los planes cuando se pierde el boleto directo a las semifinales.

“Ahora ya no cambian los planes, cambió el sábado después del partido ante Victoria, estaba la decepción y la tristeza de no haber podido conseguir el boleto directo a semifinales, pero bueno ahora sabemos que son dos partidos más, son dos juegos muy duros, Olancho es un gran rival, un gran equipo que en su cancha se hace muy duro, pero iremos a buscar el triunfo”, dijo.

También se ha referido a la llegada del nuevo entrenador, Diego Vázquez.