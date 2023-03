¿Van por la remontada en el Jalisco? Técnico del Atlas responde: “La llave está abierta y la esperanza no muere”

Impresionado no, fue un partido de fútbol que no se dio a nuestro favor, fue para Olimpia, nosotros no hicimos un buen trabajo, aprovecharon sus oportunidades y merecido resultado para Olimpia.

Él manifestó que no estaba 100% para jugar, pidió comprensión para no participar en ese lapso.

¿Cree que la llave está definida tras el 4-1 ante Olimpia?

No esperamos este resultado, la llave está abierta, si ellos pudieron hacerlo en casa, no veo por qué nosotros no podamos hacerlo en nuestra casa, así que la esperanza no muere, está todo en juego todavía, es el 50% de la serie y nos queda el otro para pelear”.

¿Qué sucedió con el Atlas en el segundo tiempo del partido?

Nosotros venimos a hacer un juego que no se nos dio, venimos de tener un juego de posesión, circulación de la pelota, no encontramos bien los espacios, no tuvimos confianza, nos encontramos con un gol temprano que nos bajó el ímpetu. Sin embargo, en el segundo tiempo, por el afán de anotar el segundo gol, evidentemente quedamos un poco expuestos en algunos momentos, la velocidad de los jugadores de Olimpia, la potencia nos hizo sufrir y fueron eficaces.