Brian Visser cuenta el calvario que sufrió en el Vida y revela que Agustín Auzmendi le ayudó con dinero

Brian Visser fue un futbolista que tuvo un gran torneo con la camisa del Vida, pero en este 2024 decidió cambiar de rumbo y todo por la difícil situación que pasó en La Ceiba. Los problemas económicos en el Vida golpearon al jugador argentino, quien se tuvo que ir del club en busca de mejores oportunidades. Olancho FC le abrió las puertas.

Aún no ha podido jugar con los Potros ya que está a la espera de la resolución de su caso. En el Vida dicen que aún tiene contrato. “La adaptación ha sido bastante rápida, el clima es bastante distinto ya que en Ceiba es mucho más húmedo y aquí en Olancho es un clima más seco, los chicos del club me recibieron bien, estoy contento esperando que este fin de semana pueda debutar”, expresó Visser en una entrevista para HCH. Ver: La promesa que Humberto Rivera le cumplió a Alex López en el Olancho FC: “Me dijo que estaba a la orden” Brian Visser dejó claro que su salida del Vida pasó por el tema económico, ya que llegó a estar hasta tres meses si poder cobrar. “Decidí salir por todo lo que está pasando el club, todo lo que está viviendo en estos momentos, yo tenia casi tres meses sin cobrar, la estábamos pasando mal, yo vivo con mi novia y las cosas estaban difíciles, decidí enviar una carta documento a la FIFA y ellos tenían quince días para abonarme, si no lo hacían yo quedaba como jugador libre, aguanté demasiado, pero por la forma en que terminé el último torneo me abrió las puertas a nuevas propuestas, pensé primero en mi familia, en mi futuro porque como dije anteriormente la estaba pasando mal, hubo momentos difíciles, hoy por hoy no me arrepiento, tomé una buena decisión”, destacó.

Y siguió: “Mientras estuve con ellos jugué y entrené como un profesional que soy, siempre dando lo mejor de mí, yo estoy lejos de mi familia y eran tiempos complicados”. Visser afirma que en el Vida lo han contactado de nuevo, pero su decisión de jugar con los Potros de Olancho ya está tomada.

“En su momento nunca obtuve una respuesta del equipo, pero ahorita que ellos viven momentos difíciles si se han querido contactar conmigo, pero ya es tarde, estoy feliz de estar aquí”, dijo. Además: Uno tiene 43 años: 25 futbolistas que destacaron en la Liga Nacional de Honduras que ahora juegan en el Ascenso “Ellos no me pagaron ni me abonaron, luego de enviar el documento si me pagaban un mes yo podía seguir jugando con el Vida, pero nunca me pagaron, entonces quedé como jugador libre y procedí a la demanda”, explicó el jugador argentino. Una de las revelaciones más sorpresivas que hizo Visser es que recibió ayuda de un compatriota, se trata del delantero argentino de Motagua, Agustín Auzmendi.