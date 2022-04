$!Campeón con River y delivery en pandemia: La particular historia de Javier “El Mono” Claut, la mano derecha de Lavallén que dirigirá a Olimpia en el clásico ante Motagua

“Había un chico que dicen que se parecía a mí, era el Mono Rubí, un portero y así fue como me quedó lo de mono. No hubo ningún problema”, contó al Programa La Máquina Radio.

AMISTAD, LEALTAD Y CONFRONTACIÓN CON LAVALLÉN

El trabajo y la amistad unió el camino de Pablo Lavallén y Javier Claut, un camino que los ha llevado al éxito, pero siempre enfrentando las cosas con claridad.

“Me enseñó cosas que yo no sabía y es una gran persona. Muy humilde, si te tiene que explicar las cosas 10 veces lo hace, él no tiene problemas con el jugador

“Soy recontra leal, le cuido la espalda, soy más temperamental y eso es el complemento de cada uno”

“A mí me gusta hablar las cosas de frente, no me puedo guardar nada y yo se lo hago saber a Pablo, no todo le digo que sí porque estaría cometiendo un error, en los partidos confrontamos, me contesta mal y yo también”.

UN MOMENTO DE DELIVERY POR PANDEMIA

Durante la pandemia, el asistente técnico del Olimpia ha confesado que le tocó buscar sus propios negocios familiares de venta de ropa y cremas, ya que su esposa tiene al tema de belleza y le tocaba hacerle de delivery.

“Mi esposa depila y tiene un par de gabinetes al lado de la casa y hace un poco de todo. La hija de mi esposa también vende cintos, ruana y cosas de mujeres y salgo yo a repartir”, contó al Programa La Máquina Radio.