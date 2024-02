Carlos Pineda revela cómo recibieron a Rougier en la Selección de Honduras: “Todo mundo quiere quitarnos el invicto”

- CONFERENCIA DE PRENSA -

El choque ante Olancho: “Feliz por volver a jugar en Tegucigalpa en nuestro estadio, va a ser un lindo partido, el Olancho tiene buenos jugadores que a lo largo de los torneos lo han demostrado, esperamos sacar un resultado positivo que es lo que andamos buscando”.

El enfoque tras el duelo ante Real España y los próximos choques: “Son lindas pruebas, Real España anda muy bien, el Olancho ya lo conocemos que puede complicar a cualquier equipo, me sorprende, tienen buen nivel, no digamos el clásico, entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en el partido a partido. Debemos imponer nuestro juego, que siento que es lo que necesitamos para ganar este partido”.

A nivel físico, ¿cómo está con ese tema? “La pretemporada fue corta, a lo largo de los partidos me he sentido mejor, contra Real Sociedad fue un golpe de calor de temperatura tan asfixiante que estaba y cada vez me he sentido mejor en la parte física. Siento que entre más partidos pasen mejor vamos a estar, la meta es llegar a la final con el tope de rendimiento, ahora ha costado poco con la corta pretemporada, los otros equipos llevaban un mes de pretemporadas, ahí hay una ventaja que nos llevan, debemos estar bien y rendir en la cancha”.

El récord de Olimpia y enfrentar a Alex López: “El récord ahí está, igual, con el campeonato invicto lo llevamos tranquilo, nuestra meta es quedar campeón, ganar los partidos, es una consecuencia del buen rendimiento. A Alex López ya lo hemos enfrentado, sabemos que es un gran jugador y que por algo ha tenido la carrera que ha tenido, uno se motiva para enfrentar esos rivales”.

La motivación para seguir ganando, ¿quién los motiva? “En lo personal llevo una competencia conmigo mismo. Yo sé que para estar en la Selección tenés que andar bien, ahorita la competencia está muy dura, es una linda motivación representar al país y seguir en el camino de ser campeón con Olimpia, la gente que nos ve siempre nos pide títulos, a nosotros nos gusta eso, nos gusta pelear los títulos, a nosotros es lo que nos gusta, no nos gustaría pasar otra sequía de títulos, sino que sabemos que cuesta, que no es fácil, a uno le gusta el fútbol y tener mucha pasión, es una bendición, el equipo es un equipo ganador, jugamos con la pasión de la gente, no nos podemos quedar en la que fuimos”.

El ingrediente del retorno de Humberto Rivera: “El entrenador de ellos es bueno, es un estratega que ha complicado, les dio esa confianza que les faltaba para sacar ese Olancho que conocíamos, él es consciente del equipo que tiene, lo sabe aprovechar muy bien y nosotros vamos con eso en mente, ellos tienen jugadores de buen pie, es un rival complicado, en la final ya los tuvimos, no será fácil”.

Humberto Rivera manifestó que venían a quitarles el invicto, ¿cómo afrontar este partido? “Nosotros sabemos que todo mundo nos quiere quitar el invicto, es una motivación extra estos partidos, el equipo que nos quite el invicto va a tener que correr, que meterle, que superarnos, nosotros sabemos que cada partido es una final para nosotros, sabemos que el invicto es difícil de contener y el Olancho nos puede complicar, es lo lindo de jugar en Olimpia, de saber que el rival te quiere ganar, son partidos de alta intensidad y aprovechar estas fechas para sumar más puntos, ir sumando, ganar confianza en nuestro juego y qué mejor que ganar mañana para ir al clásico bien encaminado”.