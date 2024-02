Pedro Troglio habla del invicto de Olimpia, de su futuro y da su opinión del llamado de Rougier a la Selección de Honduras

Asimismo, Pedro Troglio, en charla con el programa Minuto 90 de Radio Cadena Voces, analizó el presente torneo Clausura 2024 y a sus rivales.

El invicto, casi tres torneos sin perder

No me lo imaginé nunca, como no me imaginé nunca ganar tantos torneos porque no es normal ni siquiera en esta liga donde Olimpia es considerado el más grande, tampoco se puede ganar siempre, de hecho Olimpia estuvo tres años y medio sin ganarlo o si no ganaba uno, perdía dos, ganaba otro. Esto de ganar seguido y no perder la verdad que es muy bueno, pero nos obliga a cada día mejorar más porque los partidos comienzan a volverse mucho más complicados que antes porque yo siento que los equipos sí te quieren ganar, pero ahora te quieren ganar más.

Quejas del clima y del arbitraje

Primero, ojalá un equipo de fútbol gustara en todos los partidos, es imposible. Lo otro, yo no me quejo del calor, amo el calor, si pudiera vivir en una ciudad de 45 grados lo haría, lo que sí entiendo, para un equipo que entrena en un clima más fresco, ir a jugar al calor se siente. Sobre los árbitros me quejo como se quejan todos, a favor y en contra.

A ver, nos quejamos siempre de todo, también se inventan muchas cosas, cómo hago yo para hacerle entender a Honduras que yo me abracé con Moya, estuvimos charlando 10 minutos, nos escribimos siempre, nos saludamos en el vestuario y entonces para qué nos vamos a saludar en el banco y alguien escribió que no me saludó. Cómo haces vos para cambiar, a veces salir a aclarar no vale la pena.

Torneo parejo

Yo les soy sincero, para mí el campeonato viene siendo parejo hace años porque nosotros no ganamos los últimos campeonatos sobrados. Ahora lo que está pasando es que hay muchísimos más equipos que están parejos, estamos apretaditos los cuatro grandes ahí, pero bueno, nosotros empezamos muy tarde la preparación y creo que no estamos al cien por ciento, de a poquito nos vamos a ir acomodando.