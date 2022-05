Carlos Prono destapa escándalo interno en Olimpia y señala a los tres futbolistas que conspiraron contra Pablo Lavallén y también apunta a la directiva

“Cuando vieron que se desmoronaba todo hubo una reunión de emergencia, ya habían habido varias reuniones dentro de los jugadores porque veían, palpaban que esto podía ocurrir. Había dos grupos, unos que proponían y otros, los que tengo a mi espalda (Beckeles, Eddie, Bengtson) que no es que no querían que Olimpia ganara, pero no hacían el máximo esfuerzo y si se podían echar a Lavallén , ellos estarían felices”

“Pero hay otro detalle que es grave; la junta directiva de Olimpia y soy Olimpia de corazón, pero digo las cosas como son porque no me debo no solo a la gente de Olimpia, hoy la dirigencia todos los que están separando Leveron, Portillo, Altamirano, Ever, Rodríguez, Félix... están mandando el mensaje diciendo que los están sacando porque el señor Lavallén envió un informe y es mentira, Lavallén no dio un informe para sacar a estos jugadores y hoy Pablo Lavallén está mal porque vio a jugadores que no le respondieron, sino que pusieron muchos obstáculos para poder poner su idea, también está molesto con la dirigencia porque no están diciendo lo que realmente pasó y dice ‘me dijiste que yo iba a seguir’ por eso es que Lavallén cede y sale con dos puntas cuando nunca lo había hecho y dejó ceder porque pensó que iba a continuar, estaba convencido que iba a seguir, así son las cosas señores, por algo suceden las cosas, no es casualidad todo”.