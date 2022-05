Javier Portillo dice adiós a Olimpia y envía duro mensaje a Motagua: “Es un equipo limitado y los errores arbitrales influyeron”

¿Cómo toma su salida de Olimpia?

“Estoy muy agradecido, no tengo otra palabra que agradecimiento porque me tendieron la mano cuando más lo necesitaba, sería un mentiroso en decir que me sentí bien cuando me dijeron, pero estaba preparado porque el fútbol así es y a los 40 años me permitieron seguir celebrando y estoy muy agradecido”.

¿Por qué no se logró el pentacampeonato?

“Lo que puedo decir que no es fácil ganar dos campeonatos, no digamos cuatro, las cosas no salieron como queríamos y cuando no salen las cosas la lógica te dice que tienen que haber cambios, siempre lo he dicho, en Honduras no hay equipo como Olimpia, acá el jugador sabe que tiene ganar un partido y un campeonato, acá te enseñan a ser exitoso, tienes que ganar y ganar, no se puedo, en lo personal me voy contento porque le rendí al equipo, mi intención era jugar otro torneo más y retirarme, no se pudo, veremos que se viene”.

¿Cómo se le comunicó que no seguía más en el club?

“Recibí un mensaje, lo tomé con tranquilidad porque la decisión estaba tomada, no tengo otras palabras más que agradecimiento con Osman Madrid, Rafa Villeda, con el profesor Pedro Troglio, porque me dieron la oportunidad de regresar seis meses, pero sabía que esos seis meses lo iba a alargar, estaba en una situación difícil y ellos me dieron la oportunidad cuando más lo necesitaba. Qué más le puedo pedir al fútbol y a Olimpia, nada, solo puedo agradecer a la afición y es un hasta siempre porque el sentimiento por el León lo llevo en la sangre”.

¿Tras la noticia, piensa en el retiro?

“Tengo que analizarlo, no pienso en mis 40 años, sino en la capacidad que tengo, si me quería retirar como los grandes, siendo campeón, pero ahora voy a buscar una oportunidad porque no me puedo dar el lujo de retirarme”.

¿Por qué los laterales izquierdos están escasos?

“En lo personal, digo que se ha fallado en esa parte, la carencia de laterales izquierdo es en los últimos años, se tiene que trabajar en Olimpia y en todos los equipos porque se ponen a laterales por necesidad, yo me lesioné y lo sufrimos en el equipo porque Ever venía con lesiones y se puso a Leverón que no era lateral, yo me voy tranquilo porque siempre di todo lo que espera un equipo grande como Olimpia, ahora agradecer a mis compañeros”.

Duro mensaje a Motagua...

“Lo vamos a dejar para nosotros en lo interno, sabemos que sucedió, la verdad teníamos el mejor plantel de la Liga Nacional, lo digo con respeto, lo digo, no entiendo como quedamos eliminados, tengo amigos en el vecino, pero en realidad, es el equipo más limitado que le he visto en la historia del vecino, es la realidad, nosotros sabemos porque no lo logramos”.

¿Qué conflictos hubo dentro del equipo?

“No lo quería decir, pero les diré por qué no salimos campeones, dejamos de hacer cosas dentro del terreno de juego que antes las hacíamos, lastimosamente no nos ajustó, que problemas internos, si en esto del fútbol, el que no juega siempre estará incómodo y eso es normal. En su momento a mí no me tocaba jugar, cuando regresé al equipo dije que, si me daban 10 minutos, esos 10 minutos iban ser 90, yo me preparaba, luego agarré la titularidad, pero me entrenaba mejor que los que estaban jugando, es ahí donde tenemos que darnos cuenta que debemos estar listos, el que no juegue debe estar incómodo, pero cuando le den la oportunidad demuestren y digan sin palabra, aquí estoy yo, acá dejamos de hacer cosas dentro del terreno de juego”.