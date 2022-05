Vargas se pronuncia sobre el adiós de Lavallén en Olimpia previo a la final: ‘‘Pensé que podía hacer un buen trabajo en Honduras’’

‘‘Son situaciones que por ahí es difícil de manejar, un técnico que viene el país, que no encontró el resultado que pretendía su equipo y se tiene que ir. Lo lamento porque pensé que podía hacer un buen trabajo en Honduras, pero los números no le dieron y termina su contrato con el Olimpia’’.

Arbitraje para la gran final

‘‘Hay muchas coincidencias. Me llamó mucho la atención la no expulsión de Santos contra el Vida, un patadón por detrás, y el gol que podría haberse cobrado o no de Olimpia, el de Yustin Arboleda. Esas situaciones me ponen a pensar, esperemos que la final no sea manchada por nada y que realmente los árbitros dirijan con la misma justicia para los dos equipos’’.

Salomón Nazar, el principal candidato para dirigir a Olimpia

Sensaciones antes de la final

‘‘Agradecerle a Dios por tanto, porque no solamente me ha tocado estar en cuatro finales, sino dirigir a cuatros equipos difirentes y clasificar a Concacaf. Tantas cosas lindas que me han tocado vivir en mi carrera. Quisiera ganar la final y conseguirla con tres clubes diferentes’’.

Real España podría dar el primer golpe en la capital

‘‘Son 180 minutos, ahí será el tema del manejo del partido, que le den continuidad al juego, va a depender de los aciertos, esto es fútbol, no sabes cómo va a salir el rival, porque a veces tenés la facilidad de encontrar el resultado rápido. Dependerá mucho de las acciones del juego. Quedará por definirlo aquí, trataremos ser campeones en el Olímpico’’.