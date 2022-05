Eddie Hernández explota y reacciona ante los señalamientos de Carlos Prono: “Se creen dueños de la verdad sin saber nada”

En su programa Sin Anestesia, señaló que tres jugadores conspiraron dentro del vestuario contra Pablo Lavallén, esto provocó la salida del entrenador argentino tras no conseguir el soñado pentacampeonato.

En Olimpia se viven horas tensas luego de que Carlos Prono, ex portero de la institución blanca destapó problemas internos en club señalando en particular a Jerry Bengtson, Brayan Beckeles y Eddie Hernández.

Según Prono, Lavallén al ver la actitud poco profesional de algunos de sus futbolistas y los privilegios que venían gozando en la era de Troglio, quiso cortar de raíz esto al considerar que no era adecuado más allá de los resultados que se venían obteniendo.

EDDIE HERNÁNDEZ RESPONDE

Ante esto, Eddie Hernández explotó y reaccionó ante los señalamientos de Carlos Prono. El delantero le respondió las “acusaciones” vía Instagram.

“Bueno, soy de poco hablar, pero ya que me están involucrando en algo que no es cierto, me gustaría aclarar el tema y hacerle saber que de mi parte nunca sería capaz de hacer algo así”, comienza diciendo Eddie en su mensaje de Instagram.

“Y en este caso peor, ya que teníamos la oportunidad de hacer más grande la historia del club y la nuestra. No sé con qué argumentos esta persona “(Carlos) Prono” se toma el atrevimiento para hacer este señalamiento, pero acá todos se creen con el derecho de opinar y más cuando son extranjeros, se creen dueños de la verdad sin saber nada”, siguió el espigado delantero.

“Quizá él lo hizo con algunos técnicos y por la misma razón hace este tipo de señalamientos. Att: Eddie Hernández”, cerró el atacante visiblemente molesto por la situación.