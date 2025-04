Carlos Prono revela dos detalles que nunca confesó: El referente de Olimpia que ahora es su 'enemigo' y el día que estuvo cerca de Motagua

"Con algunos que tenía amistad, por ejemplo el caso de Edrick Menjívar, que se terminó esa amistad por lo mismo porque no pueden creer que yo pueda hablar mal o hacer una crítica, pero eso me tiene sin cuidado porque yo me debo a la gente cuando estoy en el set", remarcó Prono.

"Tengo muchos enemigos en Olimpia porque no creen que yo los puedo criticar. Siempre lo digo, cuando estoy fuera del set soy Olimpia, pero cuando estoy en el programa dirigiendo soy neutral y digo lo que yo creo que es, no soy el dueño de la verdad, si le tengo que tirar duro, les doy duro", comenzó diciendo.

"Hay una plática con Cocli Salgado que estaba dirigiendo a Motagua y me dijo que le gustaría que fuera a atajar a Motagua, pero no sé cuál hubiese sido la reacción de la gente porque no fue que yo rescindí el contrato y me iba de Olimpia para irme al azul, el Olimpia no me quiso más. Esto nunca lo había contado", reveló.

"Tuve una charla también con Pedro Atala, pero eso no lo voy a comentar (risas), habían algunos jugadores de Motagua que no me querían ni ver en figuritas 'ese acá no lo queremos porque es olimpista', decían. Pero creo que la vida te va marcando y lo mejor que me pasó a mi fue haber sido parte del Olimpia y sentirme identificado con el club", concluyó contando con una sonrisa.