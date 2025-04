¿Le están haciendo la cama a Espinel?, Montiel responde: "Hay una confusión ahí, sabemos que Troglio hizo buenos campeonatos..."

El ambiente en el Olimpia en este tramo final de las vueltas regulares seguramente no está bien. La presión por no haber ganado en los últimos cinco partidos sopesa con una lupa el trabajo que viene ejecutando el técnico uruguayo Eduardo Espinel.

Marathón, próximo rival: "Estar cinco partidos sin ganar es inusual que le pase a un equipo como Olimpia, pasa que en el Clausura son más cerrados porque se juegan descensos, lo tomamos tranquilo. Los equipos de Manolo son difíciles, es un gran técnico, ya lo vivimos en el primer encuentro, pero iremos preparados para lo mejor".

Respaldo a Espinel: "Hay una confusión ahí, sabemos que Pedro Troglio hizo buenos campeonatos, que lo hayan desvinculado de su equipo, eso pasa, se hizo una confusión, pero creo que Eduardo es un gran técnico, no hay nada para decir, estamos todos juntos, es un técnico extranjero que recién hace su primer campeonato.

Si pongo la balanza, hay técnicos que tienen años dirigiendo acá y estando en segundo posición y faltando dos fechas, no lo está haciendo mal, nosotros lo apoyamos, no hay nada extraño ni por detrás que le estamos haciendo, lo digo sinceramente y de corazón y hay que seguir trabajando".

La presión sin ganar: "Olimpia es un club grande que siempre la afición está acostumbrada a ganar. Uno de los objetivos está cumplido que era entrar a pelear por el título, quedan dos fechas, si bien no dependemos de nosotros, si ganamos los seis puntos, me parece que iremos de cara bien posicionados y demostrando otra cara a la afición que es lo que quieren".

Evaluación personal sobre su rendimiento: "He venido de menos a más, siempre me caracterizo por dejar todo en la cancha, me ha tocado hacer el trabajo más sucio, pero creo que se me hizo muy fácil por los compañeros, da gusto venir a entrenar, aunque hay que dar más. Si nos ponemos a ver las situaciones de los juegos, hemos sido superiores a los rivales, es una mala racha y es cuestión de una victoria para cambiar todo".