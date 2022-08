César Salandía, el portero titular de 18 años del Real Estelí que aceptaría vestirse con la camisa de la Selección de Honduras

El Real Estelí tiene un compromiso muy difícil frente al Real España en su sueño de avanzar a los octavos de final de la Liga Concacaf y este jueves se enfrentan en el estadio Morazán (6:00pm) por el juego de vuelta, la ida terminó empatada, sin goles.

Los nicaragüenses tienen como portero titular a un espigado chico de 18 años llamado César Salandía, quien fue figura en el duelo de ida frente a los dirigidos por Héctor Vargas, y que se siente orgulloso de tener raíces hondureñas.

Su padre, también de nombre César Salandía, oriundo de barrio El Carmelo de Danlí, departamento de El Paraíso, tuvo un paso fugaz en la Liga Mayor capitalina, además jugó con el Estrella Roja de la Ciudad de las Colinas para probar suerte en Nicaragua. Militó en los clubes Walter Ferreti, Diriangén, Juventus, Ocotal, San Marcos, Masachapa y La Sabana, en este último se encuentra activo a sus 35 años.

Su madre Claudia Ninoska Paz ha sido la pieza clave para el despegue de César en el mundo del fútbol: “Ella es la que más me ha apoyado siempre, es la persona que siempre me dice que debo de dar un poco más al final de cada entrenamiento y partidos. Me siento orgulloso de ella”, destacó el meta de 1.85 de estatura.

“Crecí en Danlí, nací en Managua, Nicaragua, llegué a los 2 años a Danlí y regresé con 10 años. Me hice portero por un tío, un hermano de mi papá, me gustaba verlo jugar cuando iba a Danlí, detenía penales”, le contó a DIEZ el chico César Salandía.