Héctor Vargas avisa al Real Estelí: “No tengo ninguna duda que vamos por el triunfo y lo lograremos”

Ventaja de cerrar en casa: “Creo que siempre que pasan estas situaciones hay otras cosas. Ellos tienen que hacer como nosotros dos horas en bus y venir a ganarnos aquí. Va a ser meritorio el hecho de hacer los goles e intentar ganarnos, pero nosotros jugamos un partido inteligente allá. Buscamos el mejor escenario para poder competir porque teníamos todo en contra, habían cinco jugadores con Covid y que se estaban recuperando, a Ramiro Rocca no lo pude poner de entrada por eso y Pedro Báez hizo el esfuerzo de jugar allá y el domingo. Con un marcador que con un gol de ventaja a favor nuestro estamos en la siguiente ronda y si pasa lo contrario hay que felicitar al rival, pero no tengo ninguna duda que vamos por el triunfo y lo vamos a lograr”.

Vargas asegura que los nicaragüenses respetan mucho a la máquina y por eso cambiaron su forma de jugar en el estadio Independencia de Estelí . Afirma que Real España tiene cómo pasar la llave, pero también dijo que si el club rival accede, los felicitará porque no será fácil para ellos jugar de visita.

La visión que se tienen de estos juegos: “Nosotros nos dimos cuenta del respeto que le tienen al Real España. No fue una línea de tres como normalmente venía jugando este equipo o como el equipo que le ganó 2-0 al Marathón en esa misma cancha y tuvo que eliminarlo por penales el año pasado. Jugaron con una línea de cinco metidos atrás con la intención de salir al contragolpe, trajimos el arco en cero y tenemos que ir a buscar el resultado nosotros, somos locales y estamos tranquilos. Vamos a salir a buscar el resultado y vamos a tratar de ganar el partido para clasificar a la siguiente ronda”.

Ausencia de Ramiro Rocca : “Para nada, nosotros llegamos a la final y ganamos las vueltas sin haber jugado Ramiro los últimos cinco partidos. Ganamos el clásico contra Marathón en semifinales sin Ramiro haber tenido participación, el equipo se sostuvo sin la presencia de él, que es importante porque siempre suma, pero el equipo no depende solo de Rocca porque es un equipo que viene preparándose para circunstancias mejores. De nada sirve ser campeones de los amistosos y después arrancar el torneo y te meten cuatro goles, entonces lo que tenemos que hacer es ir encontrando la salud deportiva que sí nos está costando porque estos son escenarios duros”.

Lo que espera del Real Estelí: “No tengo ninguna duda que si se defendió con línea de cinco sin pasar sus carrileros al ataque, simplemente meterse mucho a su área, más en el segundo tiempo, así va a ser aquí. Va a depender de nosotros de romper esa barrera. Creería que si nosotros hacemos el gol primero, difícilmente puedan ellos llegar a nuestro arco porque van a cambiar su manera de jugar. Todo se puede, no importa que se hayan defendido de local pero acá tenemos que buscar la fórmula del gol y de pasar a la siguiente ronda”.

Cerrando en casa: “Las sensaciones son las mejores, si vos vas de visita y venís con el marco en cero de una cancha que no estás acostumbrado porque no hay cancha en la liga que se juega con cancha sintética, y jugas de local con tu gente sin ninguna duda que las sensaciones son las mejores, ahora hay que tratar de imponerse, me gustó la personalidad del equipo en los dos partidos”.

La plantilla corta, ¿le ajustará para los dos torneos?: “El plantel es bastante corto pero de buena calidad, después tengo los jóvenes, algunos que asoman, hay que empezar a ponerlos de a poquito. Lo hicimos con Aceituno el domingo, cualquier momento pueden entrar Carrasco, Zúniga, Arzú, es preferible traer de experiencia de otro lado, formarlo nosotros que ya llevan siete meses aquí que traer gente de otro equipo. Tengo una plantilla buena y vamos a aprovecharlo”.