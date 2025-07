Chelito Martínez rompe el silencio y por primera vez habla de su suplencia en Marathón, por qué renovó y el nuevo look

Un nuevo torneo con Marathón, hay expectativas en su centenario

Es un nuevo torneo, es una experiencia más a nivel personal y con equipo, estamos trabajando, sabemos que es un torneo importante para el club con los 100 años, estamos mentalizados porque es muy importante, no solo porque son 100 años, sino porque hay un objetivo por cumplir.

Decían que era posible salida con el club, pero terminaste renovando con Marathón

Tuve varias ofertas del extranjero y local, pero platicamos con mi familia y optamos por quedarnos en el club, club que me ha dado mucho, me siento bien, me siento cómodo. Sí, lastimosamente el torneo pasado no pude sumar minutos, pero este es de trabajo para estar ahí.

¿Cuál fue el punto más importante para decir "No, me quedó en Marathón"?

La importancia que el club me dio, valoro mucho eso, vamos a estar con el club a muerte.

¿Hubo frustración al no ser titular en el Clausura 2025?

Uno como jugador cuando se llega a la titularidad nunca hubo conformismo de parte mía, quería más, no estaba conforme con las direcciones técnicas, pero las respeté, la pasé siempre en silencio, me mantuve en silencio, sé que es parte del proceso, tampoco le guardo rencor a Manolo Keosseián, respeté lo que él dijo. Además, él fue que me hizo debutar, le tengo cariño y aprecio al profesor.