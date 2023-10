¿Motagua puede parar a Olimpia? “Chino” López responde: “Así estaban cuando eliminamos a Pachuca”

El FC Motagua logró un gran triunfo en el arranque de la jornada 11 del torneo Apertura 2023 de la Liga Nacional. Los azules vencieron 1-0 al Génesis y empiezan a consolidar el segundo lugar del certamen.

Iván “Chino” López fue uno de los jugadores que vio acción desde el arranque del partido y, en zona mixta, aseveró que el “Ciclón” Azul” mejoró en la segunda parte.

El ex Parrillas One también aprovechó para dejar un mensaje a los que no creen que Motagua hará la faena en Panamá por la vuelta de lo cuartos de final de la Copa Centroamericana. ¿Qué dijo de Olimpia?