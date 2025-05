Daniel Aparicio rompe el silencio tras gestos obscenos y atiza contra Rodrigo Gómez: "se metía con mi familia"

El volante argentino también apareció en el acta porque le dio una bofetada al central centroamericano para que después se desatara el zafarrancho entre jugadores de Real España vs Motagua.

Horas después del incidente, Daniel Aparicio rompió el silencio a través de sus redes sociales y señaló que Rodrigo Gómez se metió con su familia, y por eso le festejó la clasificación en su cara.

"Buenos días ante todo. Tengo muchas cosas por decir del video que está circulando. Sí, sé que me dejé llevar por las emociones, por lo que nos estábamos jugando, por cómo remontamos, por todo lo que veníamos haciendo cada partido y me disculpo por eso, pero hay cosas que no tolero, que se metan con los míos", dice parte del enunciado.

Añadió: "Al jugador que le hice lo que salió en el video, fue porque venía partido tras partido insultándome, se metía con mi mujer, con mi familia. Mientras sea conmigo no pasa nada, pero con mi familia, nadie".

Es de reseñar que Daniel Aparicio prácticamente se pierde los dos partidos de la gran final ante Olimpia por los gestos obscenos. Esta celebración le puede costar hasta seis juegos de suspensión más una multa económica.