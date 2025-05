Emilio Izaguirre arremete con todo contra la Comisión de Disciplina tras eliminación del Motagua: "es una vergüenza"

Real España acabó con la ilusión de Motagua de coronarse bicampeón y obtener la copa número 20 de su historia en la Liga Nacional de Honduras.

Emilio Izaguirre, director deportivo del "Ciclón Azul", se mostró muy molesto con la Comisión de Disciplina, a quien señaló de sinvergüenzas por las constantes sanciones contra su equipo y la habilitación de última hora del futbolista Daniel Aparicio.

"Estoy muy triste, apesarado por la parte deportiva porque no concretamos el objetivo de llegar a otra final y lograr el bicampeonato. Vamos a seguir luchando. Y triste por lo que sucedió en el torneo, con el tema de suspensiones de nosotros. A Serrano le dieron dos expulsiones, tratamos de quitárselas porque no eran expulsiones y no se pudieron porque ellos decían que no podían decir nada", comenzó disparando Emilio Izaguirre.