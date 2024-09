Darixon Vuelto habla del buen momento de Real España y de Jeaustin Campos: “El que no corre con el profe no juega”

En la casa del líder Real España se respira un ambiente de unidad y mucha armonía y como no si le sacan siete puntos de diferencia al segundo lugar, pero para reafirmar ese buen momento, deben sudar la gota gorda este jueves ante un inspirado Victoria.

“Hemos trabajado todos estos días para que podamos conseguir otro triunfo, estamos haciendo bien las cosas bien y repito queremos ganar el jueves”, manifestó el jugador de 26 años.

No hay duda que los jugadores aurinegros han tenido un cambio de chip muy importante, la mayoría de delanteros ha podido celebrar en lo que va de campeonato y Vuelto reveló la razón de esto.

El profe (Jeaustin Campos) vino a dar un plus al equipo y dejar una marca en cada uno de mis compañeros, a mí en lo personal, me ha ayudado bastante. En la parte de adelante todos nos apoyamos, el que no está jugado apoya al que sí lo está haciendo en un 100% porque ha sido parte fundamental del éxito que estamos atravesando”, acotó.