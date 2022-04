Denil Maldonado explica por qué viajó a Jamaica con la selección si sabía que no iba a jugar por amarillas; a las horas se regresó

El fracaso de Honduras: “La verdad que duele. Sabemos que no fue un buen proceso. En la parte mental uno tiene que ser fuerte porque sabemos las críticas, todo lo que conforma la selección ha sido un tema muy difícil y uno trata de asimilarlo. Hay que tratar de cambiar el chip de selección a equipo y poderle aportar al Motagua. Fue un duro momento que pasamos y que nunca se había vivido pero son etapas de las que uno tiene que salir adelante”.

Cómo llega Motagua al partido: “Tenemos que estar cien por ciento enfocados en el trabajo, es cierto que han pasado varios técnicos pero uno trata de asimilar y adaptarse rápido a la idea de juego de cada entrenador, hay que ser profesional y dar lo mejor siempre. Para este partido no será nada fácil porque no venimos en buena racha pero iremos a La Ceiba para sacar los tres puntos e ir sumando en la tabla”.

Quieren romper la racha: “Eso pasa por un tema anímico porque uno cuando va ganando va tomando confianza y agarrando ese nivel que uno ha mostrado. Hemos agarrado esta mala racha pero depende de nosotros sacar adelante esto. El profe Medina tiene su idea. Nos ha pedido tranquilidad y nos aprovecha, nos saca lo mejor de cada nosotros. Él pone la idea y nosotros lo ejecutamos”.

Su visita exprés a Jamaica: “El profesor Bolillo me dijo que lo acompañara el grupo porque quería terminar con el grupo unido porque no fue el proceso que se esperaba y me dijo que soy una pieza clave para él y quería que fuera a Jamaica para estar con ellos. A la larga se tomó la decisión de viajar pero hubo unos inconvenientes que me tenía que regresar ya que el club me necesitaba y se llegó a un acuerdo que me viniera. Estoy aquí a total disposición del Motagua y uno tiene que estar disponible para el club y la selección, entonces tuve que regresarme porque allá no iba a jugar por temas de amarillas así que al final se llegó al acuerdo con el profesor que me viniera y me vine y estuve un día antes para trabajar ya con el profe Medina”.