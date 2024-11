Dereck Moncada habla del chance de salir a Europa y palpita el penta de Olimpia: “la gente lo veía imposible”

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Cómo valora este torneo con Olimpia?

Con mucha satisfacción, ya que a mi corta edad esto que me está pasando me pregunto, ¿si me lo esperaba? La verdad es que siempre he trabajado callado y me han llegado los resultados.

Olimpia está cerca de un pentacampeonato, ¿ha hablado con Troglio sobre los minutos?

Para mí es mucho, a esta edad tampoco me lo esperaba, no me esperaba estar aquí con grandes jugadores como Andy Nájar, Jerry Bengtson, Michaell Chirinos. Respecto a los minutos no he hablado con el profe, pero si lo hace es por algún motivo.

¿Qué tan difícil es ser joven y tener pocos minutos en Liga Nacional?

Es muy difícil, complicado ganarse un puesto, pero estamos para eso, no hay que desesperarnos, el momento va a llegar.

De los jugadores actuales, ¿quién lo aconseja más?

Todos, no solo conmigo, con todos los jóvenes, aún entre ellos mismos se aconsejas, el que más me aconseja es Chirinos, Edwin, Álvarez, ellos están ahí. A mí me dan satisfacción, porque ellos hasta me dicen lo bueno.