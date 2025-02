Diego Vazquez revela qué le dijo Messi por la marca personal en el Argentina-Honduras y, ¿por qué se metió al camerino de ellos?

En su rostro dibuja una sonrisa y en sus palabras se evidencia la satisfacción de haber vivido una experiencia inolvidable. Ese duelo ante Messi está tatuado en la mente de Diego Vázquez, actual entrenador del Motagua. “Tengo la foto en la que estamos con Messi en la cancha; la mandé a agrandar y la tengo en algún lugar importante de la casa”, recordaba la Barbie.

Su memoria vuelve hacia aquel 23 de septiembre de 2022, cuando con su traje de entrenador de Honduras se midió a la Argentina de Leo Messi. La derrota 3-0 es solo una anécdota comparada con aquel momento imborrable. En un mano a mano exclusivo con DIEZ, el actual técnico de Motagua abraza el recuerdo en la previa de la visita de Leo Messi a Honduras para medirse con el Inter Miami de la MLS al Olimpia.

LA ENTREVISTA CON DIEGO VAZQUEZ:

Fuiste el técnico que dirigió a Honduras frente a Argentina, ¿Cómo fue ese momento? Lo disfrutamos mucho, tengo muy buenos recuerdos. Tengo la foto en la que estamos con Messi en la cancha, la mandé a agrandar y la tengo en algún lugar importante de la casa. Cuando se confirmó la noticia, ¿qué pensaste? Estaba muy contento con todo el cuerpo técnico. Empecé a recibir llamadas de Argentina, a decir “van a enfrentar a Argentina, a Messi”, y a todo lo que signficaba. Fue uno de los últimos partidos de Argentina previo al Mundial.

¿Representaba algo distinto porque vos sos argentino? Sí, claro, lógico. Fue un sueño cumplido enfrentar a Argentina y a Messi, con todo lo que se venía manejando previo al Mundial y después, que salió campeón del mundo, más todavía. Lo comentábamos con el cuerpo técnico y uno ya empieza a imaginar el partido y todo lo que va a vivir. Lo disfrutamos bastante. ¿En qué lugar ponés esa vivencia? Tengo el partido grabado, lo tiene también mi hermano, quien me sigue bastante. Tengo la foto también y todo el recuerdo del partido, que fue como con 60 mil personas. ¿Cómo fue la preparación de ese partido? Nos juntamos con el cuerpo técnico en aquel momento y empezamos a ver qué hacemos porque ¿cómo lo marcás a Messi?. Es bastante complejo. Lo dijo Guardiola, que es imposible marcarlo, entonces a ver partidos del Barcelona. Yo ya tenía una idea en la cabeza de hacerle marca personal, pero sabía que se la habían hecho y que no había funcionado en algunos casos. Muchos empezaron a decir que era fútbol viejo y ahora también se lo hicieron en la MLS. Vimos un partido con el Girona y vimos que Pablo Maffeo le hizo marca personal y no tocó la pelota y se fastidió bastante, solo tiró un centro de un gol, pero en el juego no participó y se fastidió bastante. Dijimos, vamos a hacerle lo mismo. Me acuerdo que le dije a Héctor Castellanos, en ese momento se puso a reír, pero estaba todo nervioso, me imagino que no debió haber dormido ja, ja, ja. Nos costó porque estuvimos como dos o tres días viendo videos.

¿Algún recuerdo del partido como tal? En el partido, que está la foto, van ganando 1-0, él se va afuera de la cancha porque ya está medio fastidiado y yo le digo: “Ya van ganando 1-0, quédense tranquilos”, y me dice: “Mirá lo que me mandaste a hacer”. Eso no me dijo, obvio que no le gustó mucho la marca personal. Después nos hizo un par de jugadas espectaculares y nos pintó la cara. Es impresionante cómo acelera de 0 a 100. Mirá que Héctor es rápido y tampoco lo agarró. Todos saben que agarra de derecha a izquierda, pero nadie lo para. Cuando entró el ‘Patón’ Mejía ya lo liberamos un poco. ¿Por qué es tan difícil controlar a Messi? Por algo es el mejor del mundo, porque acelera mucho de 0 a 100. Parece que no está en el partido y de repente tiene todo controlado. Tiene todo el mapa del partido. Parece que está desaparecido, aparece y te hace una magia. Es un talento natural. Es impresionante verlo de cerca. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto cambia de verlo en video a mirarlo en vivo de cerca? Yo lo había visto en Mendoza en un Argentina-Uruguay, cuando hizo el gol por abajo de la barrera. Pero no es lo mismo verlo desde la tribuna que a 60 u 80 metros a verlo de cerca. Mirarlo de cerca y en ese momento antes del Mundial, cuando estaba muy fino y era una luz. Lo que más me impresionó fue eso, cómo acelera de 0 a 100 como un Ferrari en cuatro metros.

¿Qué otras anécdotas de ese partido recordás? Bueno, un recuerdo lindo, lo que hablamos, la foto. Después, cargar (molestar) mucho a Javier (Núñez) que expuso a Solani a sacarse la foto ja, ja, ja. Lo estuvimos molestando a Javier y a Solani en la concentración. No nos tomamos foto ni pudimos irlo a buscar porque después se llenó de guardaespaldas y ya no lo pudimos ver. ¿Qué mejor una foto en la cancha? No me faltó nada. Para mí fue buenísimo. En ese partido estabas expuesto a las críticas... Claro, era un partido bravo, y más que Honduras venía de ser octavo en la eliminatoria. Enfrentar a Argentina era un riesgo. Creo que hicimos un partido aceptable.

¿Qué hablaste con los jugadores para centrarse en el juego y no en la idolatría a Messi? Me llamó la atención, y que se da mucho en nuestro fútbol, el poder pensar que ellos nos iban a subestimar y para nada. Se barrían, se jugaban la vida en cada pelota porque ellos se jugaban el puesto para el Mundial. Vos pensás, van a estar un poco light, pero estaban con todo. Bueno, se recuerda una acción fuerte de Deiby Flores... Yo quería más eso, no que le fueran a pegar, pero que fueran fuertes. No solo a Messi, sino que a De Paul y a otros; nos faltó un poquito más de esa agresividad que tuvo Deiby en esa jugada. Para nosotros fue bueno, yo quería un poco más de eso. ¿Con Messi solo hablaste en la escena a la que referiste cerca de la banda? Si solo eso, fue lo suficiente. Me lo dijo bien, no me dijo mal. ‘Mirá lo que me mandaste a hacer, marca personal’, como diciendo esto no me gusta. A Messi lo ven como un Dios, ¿cómo lo mirás vos? Sí, me llamaron un montón de periodistas de Mendoza, de todos lados. Verlo es increíble. No sé si como un Dios, pero sí como el mejor jugador del mundo, lejos.

¿Qué tan bien le viene al fútbol hondureño la visita de estas figuras? Seguro, es lindo para el fútbol, para lo que vean los niños. Es una linda oportunidad, es un ejemplo del deporte. Ojalá que salga un lindo partido y que lo pueda disfrutar la gente, más que nada. Los que puedan ir que lo disfruten y que salga un buen partido. ¿Este Messi de hoy como lo ves en relación a aquel que enfrentaste con la Selección? Ya pasaron dos años y dos años a la edad que tiene él obviamente que se notan. Quizá ya no está para jugar los 90 minutos al mismo ritmo que lo hizo antes del Mundial, pero todavía sigue siendo una megaestrella y el talento no se pierde, no tiene nada que ver. Si te tocara cambiar algo de ese partido, ¿que modificarías? Quizás liberamos mucho a De Paul, haberle puesto a alguien más agresivo, y a Castellanos que lo raspara un poco más; sí lo hizo, pero no como yo quería. Yo quería que lo raspara y que lo marcara más de cerca, pero sí cumplió Héctor en un 70%. ¿Qué le dijeste a Castellanos? Que lo siguiera hasta al baño, que no lo dejara darse vuelta nunca y lo persiguiera. Lo logró en varias partes del partido y se le fue en un par. ¿Cuando llevó la camisa al camerino hablaste con él? Siempre le digo: “Cuando la subastés, acordate de mí”, ja, ja, ja... Es chiste, no creo que la vaya a subastar. Es un recuerdo. Yo no sabía que se la iba a pedir. ¿Te hubiese gustado tenerla? Obvio, pero está bien, se lo merece Castellanos. Le tocó a él. Me imagino que la debe tener como un gran recuerdo. ¿Con qué podés comparar ese recuerdo de Messi? Lo disfruté, buenísimo. Debe ser de los partidos que disputé con más gente porque el Hard Rock Stadium (en Miami) estaba a full, habían 65 mil personas. Creo que es uno de los recuerdos más lindos. La derrota no la disfruté. Me queda otra anécdota...

¿Cuál es ese recuerdo? En el entrenamiento previo al partido, cuando fuimos a la conferencia, nos metimos con Denil Maldonado al vestuario de Argentina y nos miraron como diciendo: “¿Qué hacen acá?”. Pedimos disculpas, se estaban cambiando, creo que estaba De Paul y Paredes. Nos metimos sin querer porque en el estadio habían pasillos complicados ja, ja, ja. ¿Tu familia cómo vivió ese partido? Bien, lo disfrutaron bastante, me mandaron mensajes y todos estuvieron pendientes, comentando el partido con mis sobrinas y hermanos. ¿La familia se dividió ese día? La familia siempre tira para uno. Si hubiese sido por puntos o un Mundial, ahí sí. Para nosotros fue un Mundial, jugamos tres partidos: Argentina, Qatar (Málaga) y Arabia Saudita (Abudabí). Perdimos dos y ganamos uno.