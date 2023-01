La dura historia del “Caguama”: ¿Cuánto cobraba en las burocráticas? La hizo de delivery y su padre trabajó en el tren de basura

Luego de hacer su debut en primera división a sus 32 años con los Lobos de la UPMFM en Tocoa ante Real Sociedad, Luis Cerna, mejor conocido como el “Caguama”, me hizo una llamada para confirmar la entrevista que le solicité. “A las 9:30 AM en el barrio bro”, me dijo.

“La verdad yo no tuve quién me inculcara a poder entrenarme desde joven, ya lo traía en la sangre lo de ser jugador, gracias a Dios por ese don, ya lo tenía y solo era de que cuando estaba en los campos de la San Francisco me dieran una oportunidad con algún equipo de poder jugar y demostré en el primer partido con un hat-trick. Así fue cómo surgió Luis Cerna”.

Pero Luis no solo se ganaba la vida en los campos de fútbol, también trabajaba como delivery para llevar el pan de cada día a su casa. “Mi vida ha sido bastante dura. He andado en motocicleta y en carro, pero le hemos echado ganas a la vida, no nos hemos quedado tirados, siempre hemos luchado para poder salir adelante”.

“Una vez en Soledad, un varón que estaba en Estados Unidos me dijo que me iba a dar 1,000 por gol, entonces ese día andábamos un buen equipo, me tocó meter seis goles y ya estaba como preocupado el varón. Al final me los depositó”, recordó entre risas.

“La verdad que habían lados donde uno iba largo, ahí ya uno ganaba sus 1,500 por partido y me daban comida aparte. 700 o 500 me daban a veces por gol”.

“Yo ese día estaba en la habitación, llamé a mi tía, ya me había dado cuenta que mi padre estaba enfermo por lo mismo del alcohol, quería hablar con él para saludarlo, hice siete llamadas y no me respondió. Ya cuando dejé de llamar, a los 20 minutos me mandó un audio mi mamá que mi papá había fallecido. Para mí fue un golpe muy duro porque estuve intentando ese día hablar con él, fue muy doloroso ese día, yo lo único que quería era regresarme para Honduras”.

“Sí lo extraño, pareciera que fuera ayer. Cuando él falleció yo no estaba, estuve encerrado en la cárcel de migración cuando me dieron la noticia que había muerto”, confesó.

“Me gustaría que mi padre estuviera aquí para verme, sé que él donde está se siente orgulloso, era un anhelo de él también en su tiempo llegar a primera división, él fue pretendido, pero por cuestiones de la vida no se logró. Hoy la verdad estoy agradecido por la vida de mis padres, lastimosamente él partió, me hubiera gustado tenerlo un poco más de tiempo”, relató.

“Yo no tenía quién mi inculcara a seguir esos pasos profesionales, pues yo jugaba en los barrios, cuando terminaban los partidos empezábamos a tomar. En el barrio donde yo vivo, en esos tiempos la economía de uno estaba baja, entonces comprábamos esas caguamas, que viene dos y medio en una, y ya me ponía a tomar en una esquina con mis amigos y de ahí viene el derivado de caguama”.

¿Los tienes con vida a tus padres entonces? Mi papá no, lastimosamente el alcohol lo mató a él, son espejos que yo estoy viendo y que no quisiera volverlas a vivir.

Me imagino que estás muy agradecido con tus padres por todo lo que han hecho por ti. Muy agradecido, la verdad que mi mamá no me deja de sorprender, una mujer guerrera, que siempre luchó por darnos lo mejor, ahora que ya estamos grandes nos toca valernos por nosotros mismos. Estoy muy agradecido con Dios y con ella.

¿Te tocó a ti también andar vendiendo? Si me tocó también. Tenía como nueve años, me tocaba andar de casa en casa.

¿En qué barrio y ligas burocráticas has jugado? No ajustaría las horas para decirte cuántas ja, ja ja. Zambrano, Altos de Santa Rosa, Villanueva, Los Pinos, en la Centroamérica, el Pantanal e incluso hasta en San Pedro Sula, en los Olivos.

Con 32 años te llegó la oportunidad más importante en tu vida. He visto muchos comentarios en las redes sociales donde dicen que ya es muy tarde, que ya voy de salida. La verdad que no hay edad, solo me fijo en Javier Portillo, a los 40 años y jugando en Olimpia, yo de este momento solo quiero disfrutar.

¿Te imaginaste que podría llegar una oportunidad de estas en primera división? La verdad que yo por medio de los padres espirituales que tengo en el Ministerio, me hallaron una palabra, no me imaginaba que algún día se iba a cumplir esa palabra, la verdad me emocioné bastante.

¿La mayor parte de tu vida has jugado en campos de tierra y en burocrática verdad? ¿No fuiste jugador Federado? Sí empecé en ligas burocráticas, pero estuve en Liga Mayor, en varios equipos, después fue que me llamaron de Génesis Huracán en Segunda División y estuve tres años. Jugué también con el Arsenal y de ahí volví de nuevo a Génesis. Fue ahí que se dio lo de un amistoso con la UPN, bastaron 15 minutos para que el profesor Castellón se diera cuenta de mis cualidades y llamarme al primer plantel.

¿Qué significa tu familia, tus papás y tus hijos? Tengo la parejita, mi hija de 14 años y el varón de 12. La verdad que con ellos tengo una buena amistad, con mi padre pues, me gustaría que estuviera aquí para verme, sé que él donde está se siente orgulloso, era un anhelo de él también en su tiempo llegar a primera división, él fue pretendido, pero por cuestiones de la vida no se logró. Hoy la verdad estoy agradecido por la vida de mis padres, lastimosamente él partió, me hubiera gustado tenerlo un poco más de tiempo.

¿Cómo fue ese debut con la UPNFM? La verdad que muy emocionado, alegre, no tenía nervios, lo que sí llevaba en mente era disfrutar el momento, Dios me regaló esa oportunidad y por él la estoy disfrutando. Casi se nos dio la oportunidad de debutar y meter gol, pero ya llegará en su momento.

¿Cómo te alejaste de todo eso? Tuve un encuentro con Dios, me invitó una pastora a su templo, incluso mi actual pareja (Kimberly Samantha) fue también quien me inculcó bastante, me estuvo alentando en los momentos en los que yo estaba en la oscuridad, ella me apoyó, siempre creyó en mí y se dio la oportunidad de conocer a Dios, la verdad estoy muy agradecido.

Eres un ejemplo a seguir la verdad Luis. ¿Qué consejos le das a los jóvenes que ponen cualquier excusa o dicen que no hay trabajo? Ya que se dio la oportunidad de esta entrevista, yo quería darle voz a toda esa juventud que se está desperdiciando en los barrios, pues quiero invitar a los entrenadores de Liga Nacional o de Ascenso a que hagan visorias en estos lugares, hay buenos jugadores que creo se merecen una oportunidad. También a los jóvenes decirles que luchen por sus sueños, perseverar, buscarle a la vida porque no todo viene del cielo.

Además de jugando fútbol en ligas burocráticas, ¿cómo te ganabas la vida? Estuve trabajando cierto tiempo en delivery, andaba entregado comida, también en carros repartidores, mi vida ha sido bastante dura. He andado en motocicleta y en carro, pero le hemos echado ganas a la vida, no nos hemos quedado tirados, siempre hemos luchado para poder salir adelante.

¿Y cuando hacías hat-trick te pagaban ese dineral? Una vez en Soledad, un varón que estaba en Estados Unidos me dijo que me iba a dar 1,000 por gol, entonces ese día andábamos un buen equipo, me tocó meter seis goles y ya estaba como preocupado el varón. Al final me los depositó.

Yo sé que es difícil sacar una cifra, pero ¿habrás marcado algunos 500 goles en ligas burocráticas? Creo que un poco más de 500 goles ja, ja, ja. He logrado ser campeón de goleo muchas veces y he obtenido títulos.

¿Lo extrañas demasiado verdad?

¿Estabas en la cárcel?

Sí, me había ido para Estados Unidos. Viendo la situación que estaba muy dura aquí en Honduras, decidí emprender ese camino de irme para Estados Unidos. Tenía 22 años, mi mamá no supo cuando yo arranqué, solo cuando estaba en Guatemala. Me fui por sorpresa porque si le decía no me iba a dejar. Recuerdo que estuvimos en el desierto un día y medio con un tío, nos quedamos botados y tuvimos que esperar a los de Border Patrol para que nos detuvieran. Yo había firmado deportación para venirme para Honduras, pero me quedé en Estados Unidos, pude lograr asilo político, pero igual la vida allá es dura, mucha gente piensa que es bonito estar allá. Estuve un año.

¿Cómo te diste cuenta de la muerte de tu padre si estabas encerrado?

Yo ese día estaba en la habitación, llamé a mi tía, ya me había dado cuenta que mi padre estaba enfermo por lo mismo del alcohol, quería hablar con él para saludarlo, hice siete llamadas y no me respondió. Ya cuando dejé de llamar, a los 20 minutos me mandó un audio mi mamá que mi papá había fallecido. Para mí fue un golpe muy duro porque estuve intentando ese día hablar con él, fue muy doloroso ese día, yo lo único que quería era regresarme para Honduras.

UNAS CORTITAS

¿Lo primero que haces al levantarte?

Orar.

Dios

Para mí lo es todo, sin él no somos nada.

¿Tu mayor virtud?

Ser buena persona, buen amigo.

¿Defecto?

A veces soy enojado

¿Profesor Castellón?

Es una persona muy admirable y que da oportunidades.

¿Sueño pendiente?

Poder llegar a ser pastor de una iglesia

¿Pasatiempo?

Jugar billar