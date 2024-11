Eddy Atala aclara futuro de Diego Vazquez, lo que le “preocupa” y reveló qué sucede con Rodrigo Auzmendi

Nosotros en Centroamérica no somos la potencia que acustumbránbamos a ser, no solo porque pasamos es que estemos contentos, nos preocupa todo el fútbol hondureño porque no llegamos a esas fases de semifinales y finales, que es lo que realmente debería estar pensando por la calidad de fútbol que nosotros sentimos que tenemos”.

Bajón del fútbol de Honduras: “Contentos por la clasificación, no estaba en los planes querer clasificar de esta forma. Hemos estado en tres finales de este torneo y lo mínimo que esperábamos era llegar a la final otra vez, desgraciadamente hemos visto que los equipos de Honduras hemos caído en un bajón fuerte en este tema después de que Olimpia fue campeón. Hace tres torneos en las semifinales habían tres equipos hondureños y ahora no hay nadie.

Ingreso económico importante: “Es un torneo bastante atractivo de llegar porque realmente participar significa cantidades económicas que no las vemos aquí. Hoy Concacaf mandó la forma en que se hará el sorteo y cuando anuncien el evento que será virtual para poder ver qué equipos son los que nos van a tocar. Seguramente por la clasificación, nos tocará uno de los equipos grandes de México o Estados Unidos”.

No fue una forma buena de clasificar: “No estoy contento con que solo sea Motagua el equipo clasificado, llegas a un nivel donde te empieza a preocupar el hecho de que los equipos hondureños no clasifiquen a este torneo. Eso indica que estamos haciendo algo mal. Es cierto que Motagua lo consiguió tampoco fue de la forma más espectacular del mundo, no peleamos el campeonato o que estamos en semifinales, como sea somos el único y eso es gran mérito, no lo voy a demeritar”

La continuidad de Diego Vazquez: “Con el tema de la paciencia de Diego... estás en segundo lugar y estás peleando la clasificación y la logras allá, a veces hay que llenarse de paciencia porque hay algunos aficionados que tienen temas fuertes contra el cuerpo técnico, pero creo que es la minoría, no es la mayoría, y hay mucha gente que escribe en las redes sociales que realmente destilan bastante odio contra ciertas personas o entrenadores y lo más fácil es eso, tirarle a los entrenadores.

Qué culpa tienen los entrenadores cuando los jugadores no tienen la serenidad o concentración adecuada para poder estar en estas competencias, a la hora de los partidos los jugadores deciden, esto es de sentido común más que de paciencia”.

Renovación de Rodrigo Auzmendi: “Es con el único que hemos empezado (a negociar una renovación) porque venía como proyecto. El compromiso de los agentes era una renovación como parte del proyecto de desarrollarlo a él como jugador, poco a poco ha ido creciendo.