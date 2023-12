Edrick Menjívar revela lo que le dijo a Auzmendi en el penal y responde sobre el 7-3 de Motagua en finales ante Olimpia

“Cuando entramos al estadio creo que estaba muy mal la cosa, estaba ahí la barra de Motagua y nos estaban tirando víveres, latas y todo eso. Creo que eso fue una mala planificación que al final me sirvió adentro de la cancha porque me gusta meterme con la gente ja, ja, ja. Como dije anteriormente, es algo que me concentra, me ayuda a estar más metido en el partido, sabía que en una final un penal es decisivo, por ahí había que hacer un poquito de tiempo, planear bien la estrategia y por eso tomé el tiempo necesario.

“Sí, por ahí me tocó tapar el penal, creo que lo de ser héroe falta mucho para eso, faltan 90 minutos para decir eso, me acerqué al profe (preparador de porteros) para reforzar lo que habíamos hablado en el entreno, habíamos platicado algunas cosas y fui donde él para ratificarlo y me sirvió”.

¿Le dijiste algo a Auzmendi?

“Si lo trabajamos, vimos los videos y todo, justo cuando iba a patear le dije que llevaba tres penales seguidos a ese lado, no sé si lo hice dudar o no porque como dijo que ya tenía decidido desde un día antes hacerlo en medio. Es un rifón la verdad, porque si me quedo parado y lo hace a un lado uno diría ‘por qué no me tiré’. Pero uno tiene que confiar”.

En Motagua dicen que no tienen nada que perder

“Creo que en Olimpia siempre tienes algo que perder cuando no ganas, nosotros siempre tenemos la obligación de salir campeón, de salir siempre a buscar los partidos. La presión extra de sí tener algo que perder tampoco es que nos carga, creo que en Olimpia, lo he dicho y lo ratifico, la presión aquí siempre va de la mano con el que porta esta camisa. Nosotros tenemos que ir a buscar el partido desde el minuto cero, inteligentemente, la llave está abierta, hay que estar concentrados, unidos y jugar”.

¿Qué mejorar para el jueves?

“Seguramente no repetiremos el partido que hicimos el domingo, creo que un poco de actitud, nos ganaron ellos un poco, porque si vemos las situaciones, ellos tuvieron tres”.

Presión por el 7-3 en finales

“Ninguna, creo que del pasado nadie vive, creo que siempre ellos van a buscar hablar, nosotros nos motivamos en el presente, en lo que hemos logrado, el momento que estamos viviendo, esa es la presión de nosotros, continuar por esa línea”.

Las estadísticas en finales

“Creo que las estadísticas les sirve a ustedes, a la gente, pero a nosotros los jugadores no nos enfocamos en eso, creo que el pasado es pasado, no nos afecta, no me genera nada, nosotros vivimos del presente, de lo que ha logrado cada jugador y cuerpo técnico, porque si nos ponemos en eso, Troglio no ha perdido finales, entonces no podemos vivir del pasado ni de números porque en algún momento todo tiene que cambiar”.