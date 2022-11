El nuevo técnico de Marathón no se definirá por presiones en redes sociales: “todos los golpes del pasado nos estancaron”

El equipo ha ido agarrando una estabilidad poco a poco con jugadores jóvenes que no ha sido fácil, sino revise usted cuántos futbolistas menores son protagonistas.

Marathón ha conseguido puntos en compromisos complicados, pero deja escapar contra rivales de menor nivel, ¿a qué se debe que no logre afianzarse? Al inicio no lográbamos esa estabilidad futbolística, pero a partir de la octava o novena fecha todo cambió y logramos sumar más puntos que en la primera vuelta. Es verdad que en partidos puntuales en los que teníamos la posibilidad de despegar nos hemos quedado, así como el partido ante el Victoria que para mí fue un accidente. Ya sacamos las valoraciones y toca corregir.

Sea cual sea el resultado al final de torneo, ¿tienen planeado hacerle algún tipo de despedida a Manolo, por lo que ha representado en la institución? La verdad no lo hemos pensado de una manera especial. Tal vez podría pasar de manera espontánea o qué más despedida que una final en el Yankel Rosenthal.

Ustedes como institución, ¿cómo lo están manejando? Todo lo que se está viviendo es parte del momento porque Manolo es parte de la historia, no podemos olvidar que logró tres campeonatos con nosotros y uno de copa y que siempre ha estado aquí en momentos bonitos, pero también difíciles.

Se viene la recta final de las vueltas regulares y cuatro equipos están peleando por tres plazas, el que parpadee se puede quedar fuera. Seguro, no se puede perder puntos. Es aquí donde aparece la categoría de los jugadores reforzada con la historia del equipo. Los partidos que se vienen son a muerte, donde debemos conseguir la clasificación para pensar en lo siguiente después.

¿Cómo está manejando la directiva el asunto del sucesor de Manolo?

Se han dicho tantas cosas y nosotros en la institución hemos adaptado una posición diferente y no queremos referirnos a ese tema hasta que termine este torneo. No es fácil para este medio, para el fútbol hondureño encontrar un técnico, no es fácil encontrar el perfil del entrenador que Marathón requiere.

¿Cuál es el perfil idóneo que busca la institución verdolaga?

Podría ser un técnico que tenga una trayectoria importante, un entrenador que conozca cuál ha sido históricamente la idiosincrasia de este club y que conozca el estilo de juego de Marathón. Después de esto deberá conocer el medio, el plantel y lo que no puede faltar, que se acomode a las condiciones económicas del equipo.

Obviamente hemos visto algunos currículum, pero todo se definirá hasta el final del campeonato. La decisión debe ser bien analizada y valorada y no se determinará por una emoción o por presión de redes, representantes y de más.

Se ha manejado que los candidatos fuertes son Rubén Omar Romano, Luis Isla y Carlos de Los Cobos, ¿está Marathón en la condición económica para adquirir un técnico de esa cartelera?

No tengo idea de cuáles son las condiciones de ellos. Nosotros estamos claros con el camino a seguir y ese es el enfoque total en este torneo. El tema del técnico lo vamos definir cuando el campeonato termine.

Se habla de un proyecto en el equipo verdolaga y que será comandado por un técnico de primer nivel, pero ¿qué más hay detrás de esto?

Buscamos que Marathón tenga un estilo de juego alegre, con jugadores de buen pie y podemos apostar a eso; sin embargo, no se va a lograr de un día para otro por eso trabajamos fuerte en nuestras reservas.

Además, en infraestructura queremos trabajar en el alumbrado eléctrico y fortalecer la parte médica, que cuente con un equipo moderno para la recuperación de jugadores.

¿Se vienen fichajes al nivel del entrenador?

En la plantilla obviamente van a haber movimientos, pero nosotros hasta el momento estamos satisfechos con este equipo. Vamos a esperar que el torneo finalice porque queremos más.

La temporada está por terminar y a muchos futbolistas se les acaba el contrato, ¿cómo va el tema de las renovaciones?

Todos esos temas ya los está trabajando la directiva y ya están en carpeta de discusión.

Rolin, esta temporada ha sido un poco extraña por todo lo que ha pasado en el equipo. Las salidas por ejemplo, ¿cómo han manejado en lo interno estos casos?

Se ha tratado de ser respetuoso de cada persona que forma parte de Marathón, nosotros somos característicos de tener mucho diálogo con el personal y si podemos corregir, lo hacemos, pero si no se logra pues lo haremos a un lado, siempre con buenos términos. Al final, Marathón o el técnico no saca a nadie, quien se sale es la persona con su actuar.

En el caso de Solani Solano que ha sido un referente en el equipo, ¿sigue entrenando con las reservas?

Sí, él tiene contrato y está cumpliéndolo porque es un profesional. Ahora está tocado y estamos esperando el dictamen médico para saber el grado de su lesión.

¿Es un hecho que no lo volveremos a ver en el primer equipo en este torneo?

En el fútbol no está definido nada. Yo no puedo descartar o incorporar a nadie. La vida nos da oportunidades cuando menos se esperan.

Se habló de un estadio con alumbrado, ¿cuándo veremos hecho realidad ese sueño de los marathones?

Ese tema lo tenemos en agenda. Esta semana tendremos una reunión con profesionales en ese tema y vamos a tratar de darle apertura a otras mejoras a nuestro estadio.

¿Es cierto que la Municipalidad de San Pedro Sula les ofreció las luces que tiene actualmente el estadio Morazán?

La verdad es que tenemos mucha apertura con la municipalidad sampedrana, hay una buena relación con el alcalde Roberto Contreras y a pesar de que el ofrecimiento no se ha hecho formal, es una realidad.

El Marathón y Real España han sido castigados por acciones violentos de sus aficionados en los estadios, ¿se debe medir con la misma vara a Olimpia o cualquier otro equipo de la liga?

No es bueno los sucesos que se han presentado en los estadios porque perjudican a los equipos. La justicia debe ser pareja con todos porque muchos hemos sufrido con estos actos, pero a la vez debe haber mucha conciencia a la hora de impartir la ley para que no se vea como revanchismo.

Rolin, usted ha sido parte del equipo durante muchos años. ¿Qué considera que se ha dejado de hacer en Marathón para que al comienzo de la década haya sido el equipo más finalista de la Liga Nacional y ahora el panorama es distinto?

Lo que sucede es que era una época de oro, peleamos entre 10 a 14 finales, pero luego se vino un golpe institucional que nos marcaron y que nos ha costado levantarnos. Con la llegada de Orinson Amaya nos fortalecimos, hemos ido mejorando. Hemos llegado al punto de que puedo atreverme a decir que las finanzas del club han sido saneadas en un 90%, no es cosa fácil decirlo.

Luchamos contra amenazas internas que muchas veces no trascendieron en los medios, jugadores que se ponían en huelga, amenazas de no presentarse a partidos y hasta demandas. Todos los golpes del pasado nos estancaron.