Elías Burbara previo a la final: “Real España tiene que meter el primer gol, el segundo Olimpia se lo mete solo y el tercero la afición”

Ese sentimiento aurinegro le traiciona en el día a día y pensar qué va a suceder el jueves ¿cómo sobrelleva ese tema? Hay que ser fríos en esto, como presidente prácticamente es un hobbie a tiempo completo estar al frente de una institución como lo es Real España y no me puedo desmarcar al cien de lo que está sucediendo fuera de la cancha. Ahora, del minuto 1 al 90, uno lo que tiene que hacer es estar gritando, cantando y apoyando, y es ahí cuando se le sale lo aficionado a uno.

¿Qué ocupan para el jueves? Un milagro, una hazaña o un buen partido de fútbol para ser campeones... Necesitamos al fútbol de nuestro lado, así como no nos salió nada en Tegucigalpa, esperamos que esta vez los santos del fútbol estén a nuestro favor. Sabemos que un gol nos mete en la llave, sabemos que un gol nuestro los va a poner nerviosos y sabemos que la afición va a dar ese extra que necesita la institución para hacerle frente a esta adversidad y vamos paso a paso. No podemos meter el tercer gol sin antes meter el primero. Primero lo primero.

Fue una mala tarde lo del Real España el domingo o un accidente del fútbol ¿usted cómo presidente cómo lo ve? Después de cada partido se hace el análisis y es fácil decir ‘este tuvo al culpa, perdimos por este, si hubiera estado este, si hubiera estado el otro’, pero realmente casi todo salió mal. Cuando tu tienes trabajo acumulado, una debacle como la del domingo no es por accidente, tuvo que haber sucedido algo sobrenatural obviamente y nos queda la experiencia nada más para que no nos vuelva a pasar, hubo fallas administrativas, fallas técnicas, individuales. Prácticamente todos los factores fallaron y cada uno fue consciente del error cometido y esperamos que a pura consciencia el día jueves podamos corregir el error y estar a la altura y exigencia del partido.

La sensación que ha dejado la ida; el olimpista triunfalista, pero desde su ángulo ¿cómo está el Real España? Hace rato me preguntaron ¿qué mensaje le envía a la afición del Real España? y realmente no tengo ningún mensaje que enviarles, y digo el porqué. Hoy quien está mandando el mensaje a nosotros son los aficionados. En este instante hay más boletos vendidos de sol este que de sol sur, es un mensaje contundente de la afición que no están tirando la toalla ni la van a tirar. Para algunos es sorpresa, nosotros lo vemos como un compromiso que no podemos fallarles a ellos y esperamos ver ese Morazán pintado de amarillo y negro. El jueves va por ellos, nada ni nadie les puede garantizar el título pero sí van a ver otro Real España y si caemos, vamos a caer con las botas puestas.

¿Fue tan real esa superioridad del Olimpia o no es esa diferencia entre ambos clubes? Analicemos las dos partes por separado. La primera, no hay equipo en Honduras con la experiencia del Olimpia disputando finales, por mucho que seas jóvenes los que hayan jugado, son muchachos que vienen de disputar las últimas finales, contra todo tipo de circunstancias, ellos sabían qué hacer. Nosotros hace unos tres años comenzamos un proceso nuevo, la mayoría de jugadores son jóvenes, de hecho, dentro de la cancha no habían jugadores mayores de 30 años, el mayor era ‘Buba’ y con eso te digo todo. El promedio de edad del equipo fue extremadamente bajo, entonces, la mayoría estaba jugando su primera final, los que ya tienen experiencia en finales la jugaron hace tiempos y por ahí pudo haber pesado la experiencia y romper el hielo de estar en una instancia como estas. Lo bonito del fútbol es que el mismo fútbol te da las revanchas y a nosotros nos la está poniendo cuatro días después en nuestro patio, en nuestro estadio, con nuestra gente y con nuestras condiciones.

¿Juega Ramiro Rocca o no juega? ¿Qué informes tienen sobre él?

Tenemos la esperanza de que sí. En el país anda un tipo de dengue pegando a todas las personas, es un resfriado, calentura, dolor de cuerpo y de cabeza y nada más. Está con medicamentos, los doctores nos dicen que en tres días está listo y mañana (hoy miércoles) debería estar listo y al cien.

Hay jugadores como él que en lo individual le aporta una gran cuota al equipo. ¿Qué pasaría si Rocca no está al cien para el jueves?

No debería de pasar nada. Este equipo se construyó basado en trabajo colectivo, no fue basado en individualidades, entonces si no está él va haber otro. El problema que tuvimos es que Real España no jugó como venía jugando. Si Rocca hubiera estado y no hubiéramos jugado como juega el Real España, él no hubiera tocado bola. El tema es que no jugamos como normalmente lo hacemos.

Si usted está en el camerino faltando 10 minutos para el inicio del parido ¿qué le diría a sus jugadores?

En esa intimidad del camerino la bola la tiene el técnico, no me meto. El mensaje ya fue enviado y fue un mensaje de respaldo, de unión, de no hacer señalamientos a nadie, de no buscar culplable y de asumir todos la responsabilidad de lo que hicimos en Tegucigalpa y entre todos juntos buscar darle vuelta al asunto el jueves.

A planificar el siguiente año con el ‘Potro’ Gutiérrez al mando...

Ese es el plan.

¿De qué depende eso?

Se tuvieron pláticas iniciales, hubo anuencia de ambas partes para una continuidad, obviamente estamos en medio de una final. Platicamos todos los días, pero del día a día. Ese es trabajo de Javier Delgado, y lo más seguro, si Dios lo permite y salimos campeones, del 24 al 26 estaremos descansando y el lunes 27 va a ser la primera tarea que tenga Javier.

LA SEGUNDA PARTE DE LA ENTREVISTA