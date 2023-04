Emilio Izaguirre: “Cuando fui jugador nunca me relajé; si estás en quinto lugar no podes estar tranquilo”

Motagua cedió mucho terreno en el último tramo del campeonato, tanto así que dejó ir el pase directo a la Copa Centroamericana de Concacaf, algo que no ha caído bien en el entorno del club azul.

Consultado si se sentía tranquilo por los resultados del club, el director deportivo de los azules fue crítico. “Cuando yo fui jugador nunca me relajé, nunca estuve tranquilo, creo que cuando no salen los resultados y estás en quinto lugar no podés estar tranquilo, creo que nos tenemos que exigir más, ver en qué estamos fallando”.

Luego añadió que: “Tenemos otra oportunidad en repechaje. Tranquilo cuando logras el campeonato, después si no lo logras tenés que trabajar más duro, solo obteniendo el campeonato podes estar tranquilo”.

“Tenemos que tener autocritica de lo que pasó hoy y del juego contra Marathón. Lo más importante es tener ese carácter, esa convicción de que por eso están aquí en Motagua y tienen que pelear el campeonato porque es lo que buscamos”, aseguró una vez finalizado el juego en el Humberto Micheletti.