Emilio Izaguirre sale en defensa de Rueda y Obregón y habla del adiós de Troglio: “ha dejado una marca importante”

Nadie había jugado en la altura, creo que el único había sido el Choco Lozano, es el único que ha jugado a 2,800 metros de altura. Igual, el tipo de cancha como jugar en el Estadio Nacional, luego a Tocoa, a Olancho, sin hablar mal. En México se juegan a ese nivel de cancha, ahí no es de echarle la culpa a nadie, es lo que tenemos, es lo que hay, es lo que se ha formado, es un error de todos lo que estamos involucrados en el fútbol, no solo es del cuerpo técnico.

¿Qué pasa con Luis Palma, qué debe hacer de diferente para tener minutos?

Primero es preguntarle a él lo que piensa, no puedo pensar por él. Uno de jugador puede decir: yo voy a trabajar el doble y esperar oportunidad. Los volantes izquierdos y derechos están jugando muy bien, el japonés y alemán están jugando bien, de seguro es el rendimiento, le toca esperar o esperar la oportunidad en otro lado, debe seguir enfocado y demostrar por qué está ahí.

¿Ha hablado con Luis Palma?

Con todos, siempre he tenido buena relación, él no es un niño, ha triunfado en Grecia y Escocia, de él depende todo, no de lo que digamos afuera.

¿De qué manera se puede recuperar Luis Palma?

Jugando, él necesita la confianza de jugar, él es un gran jugador. A Edwin no le fue bien en Grecia, aquí en la Selección ha demostrado buen nivel, es uno de los motores del equipo.

Ya no vendemos jugadores al extranjero

Panamá creo que tiene como 80 jugadores en el extranjero, tienen que estar afuera para estar en la Selección. Imagine que a Jorge Serrano se le ve como una gran jugador aquí y no está en la Selección de Panamá, es porque todos están compitiendo en Europa, Asia, MLS, es bien complicado, hay que esperar que volvamos a esa camada de mandar jugadores al extranjero.

¿Qué opina del adiós de Pedro Troglio?

Yo soy directivo del Motagua. Puede ser una respuesta muy dura, no me interesa lo que haga Olimpia, a mí me interesa Motagua, a mí me interesa aportar aquí y la Selección, no puedo hablar de otro equipo, solo de Motagua.