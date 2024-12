Pedro Troglio se quiebra al hablar de su familia, revela anécdotas inéditas y el calzoncillo de 200 partidos en Olimpia

Pedro Troglio, actual entrenador tetracampeón del Olimpia, brindó una entrevista reveladora donde brindó detalles en el nuevo podcast ¿Podemos Hablar? conducido por Rely Maradiaga. En esta conversación, el estratega argentino compartió detalles íntimos sobre su decisión de dejar el club, anécdotas personales, supersticiones y hasta un curioso episodio de su etapa como jugador de la selección de Argentina.

La decisión de marcharse del Olimpia Troglio confirmó que recibió ofertas de tres clubes argentinos: Belgrano, Argentinos Juniors e Instituto. Sin embargo, fue su amistad con Claudio Caniggia lo que inclinó la balanza hacia Instituto. “Claudio me llamó y me dijo que tenía una oportunidad para mí. Antes de que se filtrara, hablé con Rafa (Villeda) y le conté lo que estaba pasando”, reveló. El técnico destacó lo complicado que fue comunicarle su decisión al presidente del Olimpia, Rafael Villeda, con quien mantiene una relación de amistad. “Fue muy duro hablar con Rafa porque lo quiero mucho, pero también entiendo que mi familia necesita de mí. Mi esposa nunca me presionó, pero sé que sufre, y mis hijos ya crecieron y me cuesta estar lejos. Mi esposa me dijo: ‘Un año estamos juntos y luego volvés allá’, para darme tranquilidad”, expresó con emoción. Se quiebra al hablar de su familia Rely Maradiaga le consultó que si pudiera regresar el tiempo y poder estar tan solo 1 minuto con su padre, ¿qué le diría? ”Tuve la suerte de que cuando comenzó su última etapa, cuando dejó de conocernos, ese fue el momento más difícil de todos, cuando tu papá no sabe quién sos. Ya está muerto, ósea vas y está vivo, pero no sabe quién sos y vos le decís ‘soy tu hijo’. Eso fue hace 10 años atrás, el falleció en 2020, pero en 2015 ya él me preguntó quién era”. Pero yo tuve la suerte de decirle antes, me lo llevé a Italia, lo logré llevar a todos lados y me di gustos que nunca me pude dar, pero le volvería a agradecer todo”, contestó Pedro Troglio.

Un mensaje para los jugadores del Olimpia En su último torneo al mando del club, Troglio les dejó un mensaje claro a sus jugadores. “Les decía que están a cuatro partidos de lograr algo increíble. Para volver a ganar un Penta, primero hay que ganar un Tetra, y es muy difícil. Hay que aprovechar esta oportunidad porque en la historia del Olimpia, solo hay tres tetracampeonatos y dos los logramos nosotros”. Las supersticiones del calzoncillo de la suerte “En cada partido de Olimpia uso el mismo calzoncillo. Están deteriorados todos, ya los voy a quemar. Ahora son cinco años que llevo usando el mismo, solamente para los partidos. No los uso después en la vida, porque si no, ya no estarían vivos. Le vuelven a consultar: ¿el mismo, Troglio? Él responde: “Sí, el mismo. Me lo pongo cuando voy a cambiarme para ir al partido. Después llego a mi casa, lo lavo y queda guardado hasta el próximo partido”. Le preguntan: ¿Qué color es? Y él contesta: “Es como negro, verde, tiene como dos o tres gamas de colores. Es medio raro, es feísimo, pero lo uso para el partido porque con eso no podés volver loco a nadie; a mi esposa no creo que la cautive con ese calzoncillo”. “Te confieso que cuando no me lo ponía, algo pasaba: perdía o empataba. Igual que con la camiseta roja, fíjate que pasa lo mismo. Cada vez que la olvidaba o decidíamos cambiarla, no nos iba bien, entonces nos tocaba volver a esa locura. No ganás por el calzoncillo, pero es como una compañía. Llevo 250 partidos en Olimpia y, ponele, alguna vez nada más se me habrá olvidado, pero lo he usado en más de 200”.

La princesa del Nintendo y su ausencia en Italia 90 “Claudio Caniggia y yo éramos titulares. Le ganamos a un equipo de sparrings, yo metí dos goles y Claudio hizo otros dos. Yo sé cuándo juego mal o bien, y esa vez estaba impecable, jugué bárbaro. En la noche estábamos jugando Mario Bros, en aquel momento era el Nintendo. Teníamos que rescatar a una princesa y eran 15 niveles. Si te caías en el 10, te tocaba regresar al inicio. Entonces, se hacían las 2 o 3 de la mañana mientras intentábamos rescatar a la princesa. Entró Bilardo y nos vio jugando con los dos mandos. ¡Imagínate! Fue a buscar al Pumpido, que era el arquero. Él estaba dormido porque ya eran las 3 de la mañana, y Bilardo le dice: ‘Mirá, mirá a estos dos jugando’.