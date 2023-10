Emilio Izaguirre se pronuncia sobre la salida del “Chino” López de Motagua: “Aquí nadie va a ser más importante que el club”

“Creo que es un tema muy complejo, que no quisiera hablar sobre ello, sino que él es quien tiene que hablar, creo que de parte del club hemos tratado bien a todos los jugadores que han estado aquí. El Chino ha estado varios años con el equipo, ha ganado títulos, ha sido importante y bueno, él tomó la decisión y se llegó a un mutuo acuerdo entre la directiva y el jugador, eso es lo único que nos toca decir”, comenzó diciendo Emilio.

Ver: Miguel Falero, DT del Real España, confirma bajas para el ‘clásico’ ante Motagua y habla de la posibilidad de entra a liguilla

Sobre cómo se recibió la noticia en la directiva azul, Emilio Izaguirre no quiso entrar en muchos detalles.

“Son situaciones bien complejas, que en mi caso no es nada de lo deportivo, son temas que no me gusta tocarlo, no me gusta hablar porque hay otras personas involucradas que es el Chino, el cuerpo técnico, ya no es cosa mía, creo que es cosa más personal de él y nosotros aguantamos, hablamos bastante con él, tomó la decisión y llegamos a un mutuo acuerdo. Si él quiere hablar tiene que contar lo que pasó y nosotros respetamos toda la decisión”, dijo.

Emilio confesó que a Iván López le iba a ofrecer una oferta para renovar su contrato con Motagua.

“Él es el único que puede explicar, yo no estoy autorizado para esto, la directiva llegó a un acuerdo con él sobre la rescisión de contrato, él hablará en su momento, nosotros al Chino en ningún momento lo hemos querido sacar del equipo, más bien él sabe que estábamos a punto de hacerle otro contrato y bueno son situaciones de los jugadores, no sé si problemas familiares, problemas en algo y él tomó la decisión y nos comunicó”, comunicó Izaguirre.