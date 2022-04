Un deslucido Olimpia se estrella en casa ante un valiente Platense y pierde el liderato en el torneo Clausura

Los albos dominaron el complemento, metieron en su propio campo a los escualos, pero no fue suficiente para romper ese cerrojo.

Este Olimpia no jugó bien y pasan los partidos en este Clausura 2022 y el equipo de Pablo Lavallén sigue llegar a este nivel que desea y aún por lo mostrado ante el Platense q ue lucha hasta el final por no descender.

Este Olimpia por momentos depende de una genialidad de su extenso plantel lleno de calidad del cual realizó nueve cambios en la alineación titular comparados a su último juego ante Real España (solo repitió Edrick Menjívar y Jorge Álvarez), para crear una ocasión a gol.

Del trámite de juego no se puede hablar mucho, pues no sucedió casi nada en el estadio Nacional, que tras el pitido final se encargó de hacerle saber al León, con una silbatina, que no está conforme.

Del lado del Platense se pueden destacar muchas cosas, como un orden defensivo, un joven central nacido en el Olimpia (André Orellana) que jugando a préstamo en el Tiburón le gana la tarea a las torres merengues.