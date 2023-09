Vida doblega al Victoria en un eléctrico clásico y hunde en la tabla de posiciones al equipo de la ‘Tota’ Medina

Pasados los 40’ minutos el equipo blanquiazul atacó y agarró mal parada a la defensiva roja, pero Frelys López no pudo darle buena dirección a la pelota y se salvaba el equipo cocotero.

Marlon Licona , a pesar que estaba de lado del equipo perdedor, se llevó los focos del partido al tapar dos penales, uno a Gabriel Tellas y otro a Marcelo Canales , no obstante, no pudo evitar la caída de los suyos.

Ambos equipos se disputaban el salir de los últimos puestos ya que compartían el fríto sótano de la tabla de colocaciones, no obstante el pelotón del profe Héctor Vargas hundió a los lecheros y ellos se van felices con tres puntos vitales.

Segundo tiempo y repaso táctico de Vargas

Comenzando el segundo tiempo el joven Lauro Chimilio cometió una falta infantil en la zona de peligro que desencadenó el primer gol de los jaibos y lo que también ocasionó su salida del partido como castigo de Vargas por su acción innecesaria.

Chimilio no llegó a un balón en disputa y se bajó a Carlos Arzú, algo que el árbitro Luis Mejía no dudó en sancionar. Para ejecutar el lanzamiento llegó el zurdo Alexy Vega, quien no falló y batió al argentino Matías Quinteros para poner el 1-0 a favor del Victoria.

Y a quien le llegó la oportunidad de lavarse la cara fue al argentino Tellas, quien luego de un error de control de Marlon Licona, la pelota quedó en el aire y atento estaba para poner la testa y mandar el balón al fondo y así decretar la paridad 1-1.

Y es que el Vida iba al ataque y metió en zozobra a la zona baja del Victoria. Luego de un tiro de esquina otra pelota quedó botando en el área, en primera instancia Hilder Colón abanicó y no pudo rematar a marco, pero sí Cléver Portillo quien fusiló y al 66’ le dio vuelta al marcador. Los rojos se ponían a ganar 2-1.