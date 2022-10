Fabián Coito previo al choque ante Real España: “Acá será diferente y tenemos que confirmar el buen momento del Alajuelense”

Fabián Coito, director técnico del Alajuelense, dio sus valoraciones en la previa del choque de vuelta de semifinales de Liga Concacaf ante Real España, donde mencionó que el partido de vuelta será totalmente diferente al choque desarrollado en San Pedro Sula.

El entrenador uruguayo atendió a los medios de prensa a falta de un día para el crucial y definitivo duelo en el Estadio Morera Soto.

Asimismo, el ex mandamás de la “H” reveló las claves que deberá tener su equipo para avanzar a la gran final. ¿Hará rotaciones? ¿Qué espera de la máquina?

¿Qué significa para usted esta serie tras declaraciones de Héctor Vargas que no le da el mérito a pesar de ir ganando en el global?

No, sinceramente no tiene ninguna importancia. En el fútbol todo es opinable, lo respeto, pero no opino sobre opiniones. Lo que estamos haciendo es el análisis del juego y preparar el duelo en casa para afrontar este partido duro, como seguramente así será el de mañana.

Valorando el resultado a favor, ¿cómo se imagina el partido de mañana? ¿Jugará agresivo o será como el San Pedro Sula?

Nosotros jugamos en San Pedro Sula, más que especulando a lo que nos convenía que era el desgaste del equipo rival, que tuviera el balón, pero no los espacios. Nosotros fuimos los dueños del espacio y pudimos concretar varias opciones. Acá será diferente, solamente se ha disputado la mitad de la serie, ya hay un resultado en la serie. El principal deseo de nosotros es ganar el partido.

¿El plan de juego será conservador, teniendo en cuenta el resultado a favor y pensando en la vuelta ante Saprissa?

Es parte de la información que manejamos para la planificación de los partidos. Estamos metidos de lleno para el partido de mañana, pero también, sabiendo que en pocos días más tenemos un partido importante para nosotros. La llave está igualada en este momento ante Saprissa. No podemos distraernos ni perdernos del foco del partido del viernes.