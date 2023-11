Fabio De Souza en su visita a Olimpia: Su elogio a Pedro Troglio, qué es de su vida ahora y si extraña el fútbol

El motivo de la visita es debido a que pasará unos días de vacaciones en Honduras y no perdió la oportunidad de visitar a viejos y nuevos conocidos del Club Olimpia Deportivo.

La sorpresa se dio cuando el ex jugador , Fabio De Souza , visitó a los jugadores y cuerpo técnico de Olimpia en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del club.

¿Qué es de su vida ahora? “Vistando a los amigos en esta ocasión, a Honduras que es mi segunda patria porque me considero hondureño también. Ahora estoy estudiando y a ver que pasa más adelante”. ¿Estudia para ser técnico? “No, para técnico ya hice dos cursos, pare un poco, pero más adelante tal vez regrese. Ahora estoy estudiando sobre otros temas”. Compartió con Troglio ¿De qué hablaron? “Del equipo, de cómo es estar acá, yo lo felicité por lo que hace acá, porque es muy difícil. Más que todo sobre eso”. ¿Qué le parece que Olimpia siga manteniendo su mística ganadora? “Eso demuestra que es el equipo más grande Honduras, que realmente, que siempre está para pelear campeonatos, que la exigencia es muy grande. Creo que no ha cambiado nada y Olimpia va a seguir así. Ojalá puedan quedar campeones invictos”.





¿Este Olimpia competiría con el suyo?



“Seguro que sí. ja.ja.ja. Sería una buena pelea, no sé quién ganaría, pero lo más seguro que sí”.



¿Qué le dice a la gente que siempre le muestra admiración y respeto?



“Agradezco mucho eso, yo también los admiro a ellos y les tengo respeto. Es un amor mutuo”.



No olvidan su gol contra Real España...



“Ja.ja.ja todavía me acuerdo”.