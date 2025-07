Fallece Abel Ilías, periodista deportivo hondureño: "Si soy Olimpia, lo que menos quisiera un día de mi vida es ser Motagua. Jamás"

Nuevamente el periodiodismo deportivo hondureño se viste de luto, esto tras confirmarse la muerte del reconocido comentarista de HRN, Abel Ilías Campos, quien por décadas informó a través de los micrófonos de la N mundialista. Aún se desconocen las causas del deceso del que fuera panelista por muchos años de "por el munso del deporte", pero a través de las redes sociales excompañeros y colegas del medio exteriorizaron su pesar por la partida del 'gran Abel' como le decían sus amigos. Fallecío a los 56 años de edad. En la única entrevista que dio a través de los años y cuando estaba activo fue para los medios de Grupo OPSA, donde reveló varias situaciones de su vida personal, algo que escondía muy bien. "He sido temeroso de la curiosidad pública, he sido presa de una timidez patológica. Me pregunto por qué opté a Periodismo si es ajeno a mi forma de ser; yo quisiera que nadie sepa de mí”, contaba en esa entrevista Abel Ilías.

El reportero de cancha de HRN en las transmisiones de la Liga Nacional tenía un padecimiento que le dificultaba el caminar, pero eso nunca fue un impedimento para que desarrollara una vida con total normalidad y en esa ocasión hasta contó que jugaba fútbol. "Yo me arrastraba con las manos y jugaba de portero o de delantero. Me quedaba en un solo lugar cerca del marco y cuando los defensas se venían, con mis manos les pasaba la pelota entre las piernas o los hacía pasar como Messi y definía como crack ja, ja, ja. Nunca he tenido ningún tipo de complejos", aseveró. Contó cómo llegó al medio. "Entré en 1993 y comencé en el programa “Deporte y noticias” con “Willy” Bermúdez. Estuve como cuatro años y luego pasé a HRN por una situación especial. Juan Carlos Barahona fue a cubrir un juego Honduras-México en el Nacional y yo le iba diciendo quiénes eran los jugadores de México. Diógenes lo felicitó y él le dijo: “Yo quiero felicitar al muchacho que trabaja con ‘Willy’, él es quien conoce a todos estos futbolistas”.