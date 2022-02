$!Federico Lavallén, el hijo mexicano del entrenador de Olimpia, revela su deseo de venir a Honduras y cuenta detalles íntimos de su padre

Federico, quien nació en Guadalajara, Jalisco, recuerda que su padre antes de venir a Honduras estuvo un año sin dirigir y es la razón por la que está “muy feliz ya que volvió a trabajar. Estuvo un año parado por la pandemia y otras cosas. Está en el equipo más grande de Honduras y no tengo dudas que le irá bien. Nosotros estuvimos en México y ya conoce un poco las culturas y esas cosas. El reto de ir a Centroamérica se vendrá bien”, inició diciendo.

“Yo soy todo lo contrario a mi padre, muy extrovertido, me gusta hablar con los aficionados por redes, videos . La gente de Honduras es muy respetuosa, siempre está en redes sociales mandándome mensajes, aquí en Argentina no pasa eso, aquí si pueden te pasan por encima y deberían aprender de los catrachos que son buenas personas”, resaltó.

“Mi padre es muy tranquilo, callado, no es mediático y no le gusta la polémica y se dedica a su trabajo, es muy apasionado por lo que hace. Afuera de las cancha es tranquilo, padre, abuelo, respetuoso y busca estar tranquilo”, contó.

El actual técnico de Olimpia, a diferencia de Pedro Troglio, no aparece muchos medios y fuera de las canchas le gusta pasar tiempo con su familia, quien por ahora lo apoyan desde lejos.

El joven de 24 años tuvo su experiencia como futbolistas profesional, se formó en las inferiores de River Plate y en su momento Atlas, donde jugó su padre, quiso llevárselo, entrenó un mes, pero el club argentino solicitaba 250 mil dólares y no se concretó el traspaso.

“La idea es ir a Honduras, tengo amigos que han jugado allá y me dicen que es muy lindo, sus playas, que la hinchada del Olimpia es un espectáculo, espero ir pronto”, confía.

Estuvo jugando en clubes de Argentina como el Deportivo Libertad de Sunchales y posteriormente se marchó al Marte de El Salvador, pero el inico de la pandemia en 2020 hizo que no lograra debutar ya que todos los torneos en el mundo se paralizaron.

Y debido a estos impasses y situaciones personales, el joven argentino decidió retirarse del fútbol hace un año.

“A principios del año pasado dejé de jugar fútbol y justo en marzo me enteré que iba a ser papá, entonces me dediqué a la familia y a trabajar. Jugué al fútbol 15 años y no es para todo eso, entonces son imprevistos que te salen en la vida”, contó.