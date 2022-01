$!Franco Olego se ilusiona tras su llegada a Honduras: “Yo vengo para ser campeón, no me gusta salir segundo”

El torneo Clausura de la Liga Nacional está en incertidumbre si arranca o no este fin de semana, pero los clubes continúan haciendo llegar sus refuerzos para una mejor presentación. Uno de ellos es el Motagua, quien ya cuenta con la presencia del delantero Franco Olego, quien es de nacionalidad argentina, pero que viene de vivir una gran experiencia en el fútbol ecuatoriano y quiere escribir su propio camino en Honduras. “El año pasado estuve prácticamente en Ecuador, donde me ha ido bien personalmente y después volví a Argentina por la lesión de un compañero en el club Olimpo y puede incorporarme los dos últimos dos meses del torneo”, dijo al Programa Ante La Afición de HRN. En cuento a sus características en el terreno de juego. “Me gusta jugar de punta, trato de no salir mucho porque el 9 debe de estar ahí para que la pelota que quede la mande a guardar, pero también me adapto si el técnico pide que salga a los costados y lo he hecho en los equipos que he jugado”. Olego es oriundo de Ramallo, Buenos Aires, Argentina, donde es una tierra productora de grandes jugadores y que ya han tenido un paso por el fútbol hondureño. “Soy de un pueblo muy chiquito de Argentina, ahí vive Marcelo Verón, jugó acá y somos muy amigos, Gonzalo Klusener que se acaba de ir y jugamos juntos en Talleres de Córdoba, Galvaliz que jugó en mi pueblo, Gabriel Gómez y esas personas me hablaron del club”. El goleador argentino es consciente de lo que representa llegar a Honduras y poder vestir los colores azules de las águilas del Motagua. “Sé que es un club muy grande, exigente, la afición así lo demuestra. Tengo varios amigos que jugaron acá, uno sigue las redes sociales y uno mira que es así. Me encantó tomar este desafío y estoy feliz y espero estar a la altura de lo que significa Motagua”. SU OBJETIVO ES PODER LEVANTAR LA COPA DE CAMPEÓN

Con un conocimiento claro de lo que fue la temporada pasada del Motagua, el futbolista es muy directo y se refiere a sus objetivos con su nuevo club. “Sé que perdieron la final lamentablemente, también no es fácil llegar a una final de Concacaf y a semis del torneo. Los clubes grandes exigen campeonatos y a veces quedarse con el segundo lugar no sirve y nos pasa a nosotros con la selección de Argentina. Yo vengo para ser campeón, no me gusta salir segundo, pero debemos trabajar paso a paso”. Espera poder debutar lo más pronto en el torneo Clausura y para ello ya realizó las gestiones para contar con su pase. “Por eso agilicé mi salida del club anterior, ya mandamos todo a AFA para poder estar habilitado y espero en estos días pueda ya transformarme en jugador del club” En cuento su cuota goleadora y lo que promete. “Los últimos años vengo marcando bastante y espero poder superar lo del año pasado. Por ser extranjero y al llegar a un club lo que te exigen es el gol y uno es consciente de eso. Yo lo único que prometo es responsabilidad, trabajo, dedicación y esfuerzo”. A sus 34 años de edad, Olego no cree que esto sea un tema que pueda quitar los objetivos que se ha trazado desde que fue fichado por la directiva del Motagua. “Puede ser que a un jugador pasado los 30 años vienen los cuestionamientos, pero eso es depende de cada uno y hay otros que se retiran a los 29 o 30 porque el físico no les da más, pero hay otros que que juegan a los 40. Yo me siento bien físicamente y el fútbol ecuatoriano es muy físico y me he sentido muy bien. Espero adaptarme bien acá”. HOMBRE DE CÁBALAS EN LAS ESCOGENCIA DE CAMISET