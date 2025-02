El futbolista hondureño Oliver Morazán y el día que lesionó a Messi en un amistoso ante Argentina

En este compromiso, Oliver Morazán, actual futbolista del Génesis de Comayagua, fue protagonista de una jugada donde Lionel Messi terminó lesionado y no pudo seguir en el compromiso.

“La verdad la jugada fue circunstancial, en ningún momento quise lastimarlo, Messi no necesita hacer una finta o hacer mucho para quitarse a uno o dos jugadores, él tiene mucha técnica”, dijo.

Cuándo miraste a Messi tirado en el suelo, ¿qué pasó por tu cabeza? Se le consultó.

“La verdad que me preocupé porque lo alcancé a medio tocar así con la rodilla, pero fue algo circunstancial porque incluso el árbitro no pitó falta. Ese partido lo perdimos 1-0, no es por ser conformistas, pero muchos pensaban que nos iban a golear, pero el equipo se miró bien”, agregó.