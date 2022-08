‘Gullit’ Peña destapa por qué decidió venir a Honduras y cómo se dio su fichaje por el Vida: “El objetivo es ser campeón”

“Tengo 32 años, todavía no estoy tan viejo, ja, ja, ja. He platicado con el presidente y ellos saben que no tengo problemas en jugar, ya sea como un mixto o de enganche. Todavía estoy joven y aún le podemos dar. Gracias a Dios tengo mucha experiencia para enseñarle a los jóvenes y sigan aprendiendo a mí como lo he hecho en todos los equipos donde he estado. En todos los equipos donde he estado siempre di todo, no me guardo nada”, puntualizó Peña.

- Su carrera deportiva -

El Gullit ha vestido 12 camisas en sus casi 10 años de carrera profesional. Sus últimos dos pasajes han sido en el FAS de El Salvador, donde fue capitán y los lideró hacia el campeonato tras nueve años de sequía en 2021.

Su pasado club fue hace ocho meses en el Antigua Guatemala, allí llegó como apagafuegos, ya que el equipo coqueteaba con el descenso y con su incorporación se sacudieron la mala racha hasta llegar a la instancia de semifinales.