‘Gullit’ Peña en su presentación: qué lo motivó para fichar por el Vida y su reacción cuando le dicen que el fútbol hondureño es fuerte

¿Está listo para jugar?

‘‘Siempre me rindo al máximo en cada entrenenamiento y en cada partido. La decisión será solo del entrenador, si me ve bien o entro de suplente, lo que me toca es dejarlo todo en cada jornada. El tiempo lo dirá’’.

¿Llegar al Vida es una gran oportunidad para su carrera?

‘‘Siempre he tomado las oportunidades que me ha dado la vida, tanto fuera como dentro del fútbol, nunca me gusta juzgar a la gente, nunca lo voy a hacer, si la gente lo hace no pasa nada, estamos en un país libre, yo desde los 13 años salí a hacer lo que me gusta, que es hacer fútbol, cada playera que me pongo la defiendo a muerte’’.

¿Qué lo convenció para fichar por el Vida?

‘‘Yo creo que el proyecto, el hambre que tienen de sobresalir, como me lo pantearon, como tratan primero a la persona, y cuando es así como no regresar ese favor, el equipo tiene ganas de trascender en este país, soy un jugador de retos que los he tenido en toda mi carrera, y quiero disfrutar un equipo más’’.

¿Ya conocía algo del equipo rojo?

‘‘No conocía mucho del Vida, ni de los demás equipos, la verdad. Conocía el fútbol hondureño por la selección y de repente uno que otro partido que pasaban por la Concachampions. Cuando me hicieron la propuesta me metí de lleno al equipo, los jugadores, la afición, la ciudad, y después me plantearon el proyecto y me motivó para estar acá’’.